Ngân hàng tăng tốc 'bảo mật số', củng cố niềm tin khách hàng

TPO - Sự phát triển mạnh mẽ của giao dịch trực tuyến và ngân hàng số đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin. Từ các ngân hàng thương mại đô thị như SHB đến ngân hàng có mạng lưới sâu rộng ở nông thôn như Agribank, nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến đang được triển khai, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính số.

Sáng 7/10, tại Hội thảo “Một chạm vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số” được Báo Tiền Phong và Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhiều Ngân hàng đều nhất trí về việc ‘tăng tốc’ bảo mật số, củng cố niềm tin khách hàng

Bảo mật nhiều tầng, chuẩn quốc tế

Ông Nguyễn Phương Quân - Giám đốc Trung tâm An toàn bảo mật công nghệ, Khối Công nghệ thông tin Ngân hàng SHB - cho biết trong bối cảnh các giao dịch trực tuyến ngày càng gia tăng, SHB đã xây dựng và vận hành đồng bộ một hệ sinh thái công nghệ thông tin hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật, đồng thời chủ động phòng ngừa các cuộc tấn công mạng nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài chính của khách hàng.

Hiện SHB đáp ứng đầy đủ các quy định quản lý như Thông tư 47, Thông tư 50 và Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đáng chú ý, ngân hàng này là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ bảo mật PCI DSS từ năm 2016 và hiện duy trì ở phiên bản 4.0 – cấp độ 1, mức cao nhất theo chuẩn quốc tế về an toàn dữ liệu thẻ.

Ông Nguyễn Phương Quân - Giám đốc Trung tâm An toàn bảo mật công nghệ, Khối Công nghệ thông tin Ngân hàng SHB.

Trong quá trình lưu trữ và xử lý dữ liệu, SHB áp dụng cơ chế mã hóa toàn bộ thông tin thẻ theo chuẩn PCI, đồng thời triển khai công nghệ tokenization (mã hóa thay thế) từ năm 2018 nhằm giảm thiểu nguy cơ rò rỉ số thẻ thật khi giao dịch với các bên trung gian hoặc ví điện tử.

Về xác thực và kiểm soát truy cập, SHB xây dựng hệ thống nhiều lớp bảo vệ mạnh. Từ năm 2016, ngân hàng đã áp dụng Smart OTP và nâng cấp lên phiên bản 2.0 năm 2020. Khách hàng có thể chủ động quản lý thẻ trên ứng dụng SHB Mobile: mở hoặc khóa thẻ, điều chỉnh hạn mức, giới hạn loại giao dịch, kích hoạt hoặc tạm ngưng thanh toán trực tuyến… Toàn bộ quá trình đều được mã hóa và bảo vệ theo thời gian thực.

Trước thực trạng tấn công lừa đảo qua thiết bị di động gia tăng, SHB đã triển khai giải pháp App Shield nhằm kiểm tra độ an toàn của thiết bị trước mỗi phiên giao dịch. Hệ thống có thể phát hiện các rủi ro như điện thoại bị cài phần mềm gián điệp, giả lập (emulator), tấn công overlay hoặc hành vi chiếm quyền điều khiển, từ đó cảnh báo và ngăn chặn giao dịch bất thường.

Song song, ngân hàng cũng tăng cường tường lửa, giám sát an ninh mạng 24/7, kiểm tra tính an toàn của website và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc cập nhật, xử lý sự cố.

Ông Quân nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật, mà còn chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ mới để bảo vệ dữ liệu khách hàng toàn diện – từ tầng giao dịch đến hạ tầng công nghệ.”

Những nỗ lực này cho thấy định hướng rõ ràng của SHB trong việc bảo đảm an toàn thông tin, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng vào hệ thống ngân hàng số và thúc đẩy thanh toán điện tử phát triển bền vững tại Việt Nam.

Sinh trắc học - “lá chắn” tin cậy cho khách hàng nông thôn

Không chỉ các ngân hàng đô thị, Agribank cũng đẩy mạnh áp dụng công nghệ nhằm bảo vệ khách hàng, đặc biệt là nhóm đối tượng ở khu vực nông thôn. Thực hiện đúng quy định của Thông tư 18/2024/TT-NHNN, Agribank đã chủ động cài đặt hệ thống chỉ cho phép khách hàng đã cập nhật và đối chiếu thông tin sinh trắc học mới có thể thực hiện giao dịch trực tuyến.

Giải pháp xác thực sinh trắc học này được xem là một bước tiến quan trọng trong bảo mật giao dịch số. Dữ liệu sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt là những yếu tố rất khó bị làm giả hoặc đánh cắp, giúp ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo, giả mạo nhằm chiếm đoạt tài khoản, nhất là khi tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Agribank có mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước, tập trung đông đảo khách hàng ở khu vực nông nghiệp – nông thôn. Đây là nhóm đối tượng thường ít có kỹ năng số, dễ bị lừa đảo hoặc thao túng tâm lý. Khi biết tài khoản của mình được bảo vệ bằng tầng xác thực sinh trắc học hiện đại, khách hàng cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Để hỗ trợ khách hàng cập nhật dữ liệu sinh trắc học kịp thời, Agribank đã triển khai nhiều hình thức truyền thông như gửi thông báo qua ứng dụng Agribank Plus, website, email. Nhiều chi nhánh, phòng giao dịch còn làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ để hướng dẫn người dân thực hiện.

Đại diện Agribank khẳng định ngân hàng luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, hướng tới mục tiêu “ngân hàng số an toàn, tin cậy, vì mọi người dân”. Việc đẩy mạnh xác thực sinh trắc học không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi khách hàng mà còn thúc đẩy tài chính toàn diện và chuyển đổi số bền vững tại khu vực nông thôn.