Vietcombank tiên phong xây dựng hệ sinh thái thanh toán số an toàn, tiện lợi

TPO - Phát biểu tại họp báo công bố Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, bà Đoàn Hồng Nhung - Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, khẳng định chủ đề sự kiện năm nay “Một chạm – Vạn niềm tin” phản ánh đúng xu thế thời đại số. Nhờ đầu tư sớm vào chuyển đổi số, đến nay kênh ngân hàng số của Vietcombank đã thu hút hơn 17 triệu khách hàng thường xuyên sử dụng.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khẳng định, Ngày thẻ Việt Nam là một chương trình có quy mô lớn, uy tín.

“Với vai trò là ngân hàng dẫn đầu và luôn sẵn sàng đóng góp cho ngành thẻ Việt Nam, Vietcombank rất hân hạnh được đồng hành, đã và đang là nhà tài trợ kim cương của chương trình trong những năm qua”, bà Nhung chia sẻ đồng thời cũng đánh giá cao chủ đề năm nay – “Một chạm vạn niềm tin”, phản ánh xu thế tất yếu của thời đại số, nơi thanh toán trở nên nhanh chóng, an toàn, tiện lợi chỉ với một thao tác chạm, đồng thời thể hiện niềm tin vững chắc của khách hàng vào hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank.

Theo bà Nhung, những năm gần đây, thanh toán thẻ nói riêng và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt nói chung đã trở thành một phần tất yếu của đời sống hiện đại, nhờ tính tiện ích.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ mới, đưa ra nhiều giải pháp thanh toán hiện đại, trong đó có thẻ ngân hàng với tính năng đa tiện ích, an toàn và bảo mật cao. Thực tế thị trường cũng cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh từ tiền mặt sang thẻ, với tốc độ tăng trưởng bứt phá của giao dịch không dùng tiền mặt. Người dân ngày càng ưu tiên trải nghiệm giao dịch số, thể hiện niềm tin vào hạ tầng thanh toán.

“Trong thời đại kết nối số phát triển mạnh mẽ, nhiều giải pháp thanh toán mới liên tục ra đời, mang đến nhiều lựa chọn ngoài thẻ truyền thống. Tuy nhiên, thẻ vẫn là nền tảng của hệ sinh thái thanh toán. Song song với việc phát triển sản phẩm mới, việc bảo đảm an toàn, bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu”, bà Nhung nhấn mạnh.

Hiện Vietcombank có hơn 20 triệu thẻ lưu hành, tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường về phát hành và thanh toán thẻ. Kết quả này đến từ nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Đại diện Vietcombank nhận hoa tri ân từ Ban tổ chức.

Trong xu thế số hóa, Vietcombank khẳng định vị thế tiên phong khi xây dựng hệ sinh thái thanh toán thẻ hiện đại, với hàng loạt công nghệ tiên tiến như thẻ chip EMV, thẻ không tiếp xúc, thẻ phi vật lý, giải pháp tokenization, thanh toán qua ứng dụng di động, eKYC, Smart POS, mPOS... Đặc biệt, ngân hàng đã số hóa toàn bộ hành trình phát hành – sử dụng thẻ, mang lại trải nghiệm “một chạm” an toàn, bảo mật, thể hiện đúng tinh thần thông điệp “Một chạm – Vạn niềm tin”.

Nhờ đầu tư sớm vào chuyển đổi số, đến nay kênh ngân hàng số của Vietcombank đã thu hút hơn 17 triệu khách hàng thường xuyên sử dụng. Qua thống kê, có tới hơn 90% giao dịch được thực hiện trên kênh số, cho thấy mức độ gắn bó và sự tin tưởng của khách hàng trong đời sống hằng ngày.

Nói thêm về vấn đề bảo mật trong thanh toán, trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo, bà Đoàn Hồng Nhung cho biết, Vietcombank thường xuyên phối hợp với Bộ Công an rà soát dữ liệu, phát hiện dấu hiệu gian lận để kịp thời cảnh báo và hỗ trợ khách hàng xử lý sự cố. Ngoài ra, ngân hàng định kỳ gửi thông tin đến khách hàng để cập nhật các hình thức gian lận, lừa đảo mới. Trong trường hợp khách hàng bị mất điện thoại, mất thẻ hay thông tin cá nhân, Vietcombank đều có quy trình và giải pháp ứng phó nhanh chóng, hạn chế tối đa thiệt hại.

‘Để bảo đảm an toàn, Vietcombank kiên trì triển khai hệ thống công nghệ đa lớp, với nhiều biện pháp xác thực và bảo mật tiên tiến. Trong suốt quá trình hoạt động, chưa ghi nhận sự cố nào phát sinh từ phía ngân hàng gây ảnh hưởng đến khách hàng. Chúng tôi cũng tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu từ cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội ngành, thậm chí chủ động áp dụng trước một số biện pháp phòng ngừa rủi ro”, bà Nhung nhấn mạnh.