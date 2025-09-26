Niềm tin vào hệ sinh thái hiện đại, minh bạch, an toàn và kết nối

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 cho biết, chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin" của Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 không chỉ là nơi tôn vinh những tiến bộ về công nghệ tài chính, mà còn là biểu tượng của niềm tin số - niềm tin vào hệ sinh thái hiện đại, minh bạch, an toàn và kết nối.

Phát biểu tại buổi họp báo Ngày Thẻ Việt Nam 2025 sáng 26/9, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, cho biết: Hưởng ứng chủ trương lớn của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, từ năm 2020 đến nay, Ngày thẻ Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên, có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán số đến đông đảo người dân - đặc biệt là giới trẻ - lực lượng tiên phong và nòng cốt trong hành trình Chuyển đổi số Quốc gia.

Qua từng năm, Ngày thẻ Việt Nam không ngừng đổi mới về quy mô, nội dung và phương thức triển khai. Các hội thảo chuyên sâu đã trở thành diễn đàn để các cơ quan quản lý Nhà nước, ngân hàng, tổ chức tài chính và chuyên gia cùng thảo luận, định hướng cho tương lai của thanh toán số. Bên cạnh đó, là những hoạt động trải nghiệm dành cho giới trẻ cũng góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng.

Trong kỷ nguyên số, thanh toán không đơn thuần là hành động tài chính, mà trở thành cầu nối của niềm tin - kết nối giữa con người với con người, giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp, giữa xã hội với mục tiêu phát triển bền vững.

Mỗi một "chạm" - mỗi lần thanh toán số - là một lựa chọn cho sự tiện ích, nhanh chóng và bảo mật; và hơn hết, đó là một “chạm” đến trái tim của mỗi một con người, thể hiện sự ủng hộ vào tương lai số hóa của đất nước, vào hành trình chuyển đổi số toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó: Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế số, xã hội số phát triển trong nhóm hàng đầu khu vực; và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Ngày Thẻ Việt Nam năm 2025, với thông điệp ‘Một chạm - Vạn niềm tin’, cũng chính là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực để đưa tinh thần Nghị quyết số 57 vào cuộc sống - bằng việc thúc đẩy thói quen thanh toán số, lan tỏa niềm tin xã hội và tạo nền tảng cho những đột phá công nghệ - tài chính trong tương lai”, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 nhấn mạnh.