Lạc vào ‘vũ trụ quà tặng’ Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival

TPO - Khi tới trải nghiệm công nghệ thanh toán ngành ngân hàng, bạn trẻ còn được tham gia trò chơi, "lạc" vào vũ trụ quà tặng tại Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival.

Ngày 6/10, sân vận động Đại học Bách Khoa (Hà Nội), các ngân hàng mang tới "vũ trụ" quà tặng bạn trẻ tham gia trải nghiệm Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival với chủ đề “Sống chill - Thanh toán chất”.

Hơn 100 gian hàng cho tới các không gian trải nghiệm công nghệ, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật… đều được đầu tư công phu và nâng tầm.

Tại lễ hội, tất cả các hoạt động nhận quà tặng, mua sắm đều sử dụng sử dụng các công nghệ thanh toán thông minh, không dùng tiền mặt, như: Tap to pay, Tap to phone, Smile to pay và thanh toán không tiếp xúc (contactless)...