Một chạm thanh toán với cả thế giới của NAPAS tại Ngày Thẻ Việt Nam

TPO - Trong 2 ngày 5 - 6/10, NAPAS mang đến các hoạt động trải nghiệm công nghệ thanh toán mới như tap to phone, smile to pay... với các tính năng thanh toán thuận tiện, nhanh và an toàn. Theo đó, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh thay thế POS truyền thống, nhờ được tích hợp trở thành soft pos để thực hiện các giao dịch thanh toán chạm.