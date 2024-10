Gen Z nhộn nhịp quét mã nhanh rinh quà, nhập hội chi tiêu điệu nghệ, thanh toán chất

TPO - Thoải mái lựa chọn mã QR quét rinh món quà ưng ý hay đứng trước camrera nhận diện khuôn mặt check-in, quét căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng, một chạm thanh toán… là những tiện ích mang đến trải nghiệm thú vị cho các bạn trẻ tại Ngày Thẻ Việt Nam 2024 – Sóng Festival.

Ngày 6/10, Ngày Thẻ Việt Nam 2024 – Sóng Festival với chủ đề “Sống chill - Thanh toán chất” diễn ra tại sân vận động Bách Khoa Hà Nội tiếp tục mang đến nhiều trải nghiệm các công nghệ thanh toán thông minh và sân chơi rinh quà cho các bạn trẻ, sinh viên.

Ngay từ việc check-in tham gia sự kiện, các bạn trẻ, không cần giấy tờ, chỉ đơn giản một lần đứng trước camera và công nghệ eKYC sẽ nhận diện gương mặt để hoàn thành thủ tục đăng ký nhanh chóng, chính xác.

Hoà vào không gian ngày hội, các bạn trẻ không chỉ tham gia những trò chơi vận động như ném bóng, ném vòng chính xác, gắp thú bông… mà còn trải nghiệm những game có tính công nghệ để rinh quà.

Đặc biệt, là tham gia sử dụng các công nghệ thanh toán thông minh, không dùng tiền mặt, như: Tap to pay, Tap to phone, Smile to pay và thanh toán không tiếp xúc (contactless)...

Tại gian hàng Vietcombank, các bạn trẻ chỉ cần mở chế độ máy ảnh quét mã QR và thỏa sức lựa chọn mã QR lựa chọn món quà, voucher ứng ý. Hay tại gian hàng HDBank, các bạn trẻ tham gia game đối kháng trên điện thoại cá nhân và thể hiện khả năng tốc độ rinh quà như balo, ô..

Bạn Phạm Thế Đại – sinh viên năm nhất ĐH Bách Khoa cho biết, Đại rất ấn tượng với không khí sôi động và những công nghệ thanh toán tiện ích tại Ngày Thẻ Việt Nam 2024 – Sóng Festival. Một trong những món quà đầu tiên cậu được nhận khi đến ngày hội là voucher giảm giá 100.000 khi mua sách.

Bạn Vũ Bích Phương – sinh viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ, đã dành thời gian đến trải nghiệm các công nghệ thanh toán, trò chơi nhận quà của các ngân hàng tại chương trình.

Bạn Nguyễn Thế Hưng – sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, ấn tượng nhất khi đến ngày hội là các tiện ích nhanh gọn, chính xác trong việc mở tài khoản ngân hàng.

“Trong ít thời gian buổi sáng, tôi đã mở thêm tài khoản mới tại 4 ngân hàng. Nhiều công đoạn, thủ tục trong việc đăng ký thông tin mở tài khoản trước đây đã được rút gọn và chỉ cần thao tác quét căn cước công dân”, Hưng nói.

Trải nghiệm các tiện ích công nghệ để đăng ký tài khoản ngân hàng mới, hay thanh toán thông minh, các gen Z tham dự Ngày Thẻ Việt Nam 2024 – Sóng Festival đã “nhập hội chi tiêu điệu nghệ”, để “sống chill - Thanh toán chất”.