Khai mạc Ngày Thẻ Việt Nam - Sóng Festival: Bữa tiệc công nghệ trong thanh toán số

Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Ngày Thẻ Việt Nam 2024, do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự lễ khai mạc có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải; cùng lãnh đạo vụ truyền thông, vụ thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn.

Về phía đơn vị Tổ chức: Báo Tiền Phong có Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC Phùng Công Sưởng; Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Minh Toản.

Về phía Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), có Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam - Napas, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Quang Hưng; Tổng Giám đốc Napas, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Quang Minh.

Cùng tham dự chương trình có đại diện các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành; Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà – Đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2024.

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức thông tin hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong đề án không sử dụng tiền mặt, từ năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS bắt đầu tổ chức sự kiện thường niên Ngày Thẻ Việt Nam nhằm quảng bá, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các phương thức thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ số, khuyến khích không dùng tiền mặt.

Với nội dung phong phú, hấp dẫn, thiết thực, Ngày Thẻ Việt Nam thành công ngay từ lần tổ chức đầu tiên nhờ sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các ngân hàng, các tổ chức tài chính, trung gian thanh toán, các đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo công chúng mong muốn trải nghiệm sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại.

“Sự khác biệt của Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival ở chỗ, Ban Tổ chức quan tâm hàng đầu tới sự trải nghiệm của công chúng, đặc biệt là gen Z đối với các công nghệ thanh toán thông minh, đồng thời tạo ra sân chơi đa dạng để kết nối giới trẻ với các ngân hàng, tổ chức Thẻ hàng đầu thông qua lễ hội mua sắm, giải trí sôi động và hấp dẫn”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

"Bữa tiệc thanh toán” hấp dẫn

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS, Phó trưởng Ban tổ chức cũng cho hay Ngày Thẻ Việt Nam là chuỗi sự kiện giới thiệu về công nghệ thanh toán mới nhất cũng như lan tỏa lợi ích của các phương thức thanh toán điện tử. Qua đó thúc đẩy người dân dần thay đổi thói quen thanh toán, hướng tới xây dựng một xã hội không tiền mặt ở nước ta.

"Và trong chuỗi hoạt động ý nghĩa của chương trình, Sóng Festival luôn là sự kiện được đông đảo giới trẻ đón chờ, với nhiều hoạt động trải nghiệm thanh toán mới mẻ kết hợp lễ hội mua sắm, giải trí trẻ trung, sôi động", Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS ghi nhận.

Năm nay, để góp phần tăng thêm sức hút cho chương trình, NAPAS tiếp tục mang đến các hoạt động trải nghiệm công nghệ thanh toán mới như tap to phone, smile to pay... với các tính năng thanh toán thuận tiện, nhanh và an toàn. Chiếc điện thoại thông minh thay thế POS truyền thống, nhờ được tích hợp trở thành soft pos để thực hiện các giao dịch thanh toán chạm. Đặc biệt, chỉ cần quét khuôn mặt trong một vài giây, người dùng sẽ được hoàn tất việc thanh toán nhanh chóng.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS cũng hy vọng, Sóng Festival năm nay thực sự sẽ là một "bữa tiệc thanh toán” hấp dẫn và để lại nhiều ấn tượng cho mọi khách hàng, nhất là giới trẻ.

Luôn đồng hành cùng Ngày Thẻ Việt Nam

Đại diện cho các nhà tài trợ, bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên Ban điều hành, Giám đốc khối bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank khẳng định rất vui mừng và vinh dự khi tham gia khai mạc sự kiện “Sóng Festival” trong khuôn khổ chương trình Ngày Thẻ Việt Nam lần 4 năm 2024 ngày hôm nay.

Với tư cách là Nhà tài trợ Kim Cương đồng hành cùng chương trình Ngày Thẻ Việt Nam từ năm đầu tiên đến nay, bà Nhung khẳng định Vietcombank tin tưởng chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục ghi dấu những thành công, lan tỏa thông điệp tích cực và mang đến những trải nghiệm độc đáo cho các khách mời, đặc biệt là các bạn trẻ - những người sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước về các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, hướng đến xây dựng một thủ đô xanh, an toàn và bền vững, một xã hội không tiền mặt. Sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam ngay từ mùa đầu đã được đánh giá là uy tín. Chính vì vậy, Vietcombank luôn đồng hành cùng Ngày Thẻ Việt Nam suốt những năm qua.

Ngay sau phần phát biểu của Ban tổ chức là mở ra không gian và trải nghiệm công nghệ thanh toán thông minh hiện đại, không gian giải trí sôi động.

Các đại biểu gồm ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài Chính; ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức; ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam - Napas, Đồng Trưởng Ban Tổ chức; bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Nhà tài trợ kim cương và Hoa hậu Việt Nam 2020, Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam 2024 Đỗ Thị Hà đã lên sân khấu để thực hiện nghi thức "scan nhận diện". Sau khi hệ thống đã nhận diện xong các đại biểu kích thức hoạt hệ thống bằng việc chạm tay vào màn hình led.

Nghi thức khai mạc cũng phần nào thể hiện hành trình trải nghiệm của thời đại mới. Nhờ công nghệ, mỗi người có thể dễ dàng mở một tài khoản ngân hàng thông qua eKYC, những con số tài khoản cũng trở nên thân thiện hơn thông qua một chiếc thẻ, một mã QR hay những hình thức mới hiện đại, tiện lợi như tap to phone, smile to pay. Chỉ cần mỉm cười trong vài giây là hoàn thiện thao tác giao dịch, cải thiện trải nghiệm của người dùng và bắt kịp xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ.

Buổi lễ khai mạc đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn sinh viên đến từ các trường ĐH khu vực Hà Nội.