Sáng mai họp báo giới thiệu chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam năm 2025

TPO - 8h30 sáng mai (26/9), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong phối hợp với Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức họp báo giới thiệu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin".

Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 nhằm hiện thực hóa các mục tiêu Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến hết năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, hướng tới việc ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng và số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 20 - 25%/năm.

Họp báo Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 diễn ra vào sáng mai, 26/9.

Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 với thông điệp "Một chạm - Vạn niềm tin", thể hiện xu hướng tương lai của ngành ngân hàng với công nghệ số, bao gồm thanh toán Tap to Pay, Tap to Phone, mã QR, ví điện tử, thanh toán di động và công nghệ định danh điện tử (eKYC).

Ban tổ chức kỳ vọng, chỉ một cú CHẠM qua thẻ, QR, sinh trắc học đã đủ để mở ra VẠN KẾT NỐI. Mỗi kết nối đó sẽ bồi đắp VẠN NIỀM TIN: Từ niềm tin vào thanh toán số an toàn, minh bạch; niềm tin vào sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật; niềm tin vào động lực mạnh mẽ từ kinh tế tư nhân; đến niềm tin vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 cũng nhấn mạnh vào yếu tố mỗi doanh nghiệp, ngân hàng và người tiêu dùng quan tâm đó là các sản phẩm, giải pháp mang tính bảo mật tài khoản, bảo mật công nghệ trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ.

Buổi họp báo cũng công bố Đại sứ mới của Ngày thẻ Việt Nam năm 2025.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 bao gồm: Hội thảo "Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số"; Sóng Festival "Một chạm - Vạn niềm tin"; Concert "Chạm Việt Nam"; Sự kiện MegaSales; Hoạt động thiện nguyện.