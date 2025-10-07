Thanh toán số bằng công nghệ 'một chạm' và AI

TPO - Từ nền tảng ví điện tử quen thuộc, MoMo đã phát triển thành hệ sinh thái tài chính số lớn nhất Việt Nam với hơn 30 triệu người dùng. Không chỉ mang lại tiện ích trong thanh toán hóa đơn, y tế, giáo dục hay du lịch, kỳ lân công nghệ Việt còn tiên phong ứng dụng AI trong tín dụng tiêu dùng, mở ra cơ hội tài chính minh bạch cho hàng triệu người dân.

Hơn 30 triệu người dùng, 500.000 doanh nghiệp đồng hành cùng MoMo

Tại Hội thảo Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề “Một chạm vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số” diễn ra ngày 7/10, tại Hà Nội, ông Nguyễn Bá Diệp - đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Công nghệ MoMo - chia sẻ về hành trình và định hướng phát triển của nền tảng thanh toán số lớn nhất Việt Nam.

Theo ông Diệp, MoMo hiện là kỳ lân công nghệ của Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái tài chính số lớn nhất cả nước, phục vụ hơn 30 triệu người dùng cùng hơn 500.000 doanh nghiệp và tiểu thương.

Các tiện ích nổi bật của MoMo gắn liền với đời sống thiết yếu của người Việt hỗ trợ hàng trăm loại hóa đơn như điện, nước, internet, truyền hình, giáo dục, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ hành chính công… chỉ với một chạm. Giao dịch qua MoMo hiện chiếm 25% tổng lượt giao dịch trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, góp phần hình thành thói quen “không tiền mặt” trong nhiều hộ gia đình.

ông Nguyễn Bá Diệp - Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Công nghệ MoMo. Ảnh: Trọng Quân.

Đồng thời, người dân có thể thanh toán viện phí, dịch vụ y tế cho hàng trăm bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. MoMo hỗ trợ thanh toán học phí cho hàng ngàn trường học, đại học trên toàn quốc, chiếm 50% thanh toán đăng ký tuyển sinh của Bộ Giáo dục.

Ngoài ra, MoMo còn hợp tác với các hãng hàng không, khách sạn, vé tàu xe, điểm tham quan, đưa MoMo Travel lọt Top 3 nền tảng OTA lớn nhất Việt Nam, mang lại trải nghiệm liền mạch từ đặt dịch vụ đến thanh toán.

Những dịch vụ này cho thấy MoMo không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mà còn góp phần cụ thể hóa chính sách chuyển đổi số và tài chính toàn diện mà Chính phủ đang thúc đẩy.

Đối với kế hoạch mở rộng dịch vụ, ông Nguyễn Bá Diệp cho biết, MoMo định hướng phát triển theo hai trục chiến lược. Ở chiều sâu trong nước, MoMo sẽ cung cấp giải pháp trọn gói hỗ trợ SMEs và tiểu thương (từ thanh toán - quản lý bán hàng - hóa đơn điện tử - khai thuế - dịch vụ tài chính), đặc biệt tại khu vực chợ truyền thống, giúp nhóm người dân underbanked tiếp cận hạ tầng thanh toán số. Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số thành công cho 1 triệu tiểu thương tạp hóa trong 3 năm mở rộng dịch vụ thanh toán liên quan đến thuế, bảo hiểm y tế - bảo hiểm xã hội, phạt vi phạm giao thông, kiều hối.

Về chiều ngang theo xu hướng quốc tế, MoMo đã triển khai thanh toán quốc tế cho các đối tác lớn như Google, Apple, Netflix. Tập trung mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới trong bối cảnh giao thương, du lịch, học tập quốc tế ngày càng phát triển, đồng thời đón dòng khách quốc tế đến Việt Nam.

Hướng đi này phù hợp với chủ trương của Chính phủ và cơ quan quản lý, sẵn sàng đồng hành để mang lại lợi ích thiết thực cho người Việt ra nước ngoài và du khách quốc tế đến Việt Nam.

Giải pháp tín dụng tiêu dùng cho mọi người Việt

Theo ông Diệp, một trong những sản phẩm nổi bật được nhắc đến là ví trả sau, sản phẩm tín dụng tiêu dùng không cần tài sản đảm bảo, được cung cấp bởi các ngân hàng và tổ chức tín dụng hợp tác trên MoMo.

Ông Diệp cho biết, ví trả sau là minh chứng điển hình cho ứng dụng công nghệ AI trong giải quyết bài toán xã hội - giúp người dân không có thông tin tín dụng và chưa từng tiếp cận ngân hàng có thể tham gia hệ thống tài chính chính thống.

Ứng dụng ví trả sau của MoMo. Ảnh: MM.

Người dùng đăng ký ngay trên ứng dụng, không cần chứng minh thu nhập hay tài sản. Trong 1 - 3 phút, hệ thống AI Credit Score của MoMo sẽ phân tích dữ liệu thay thế (hành vi tiêu dùng, tài chính, kết nối xã hội) để xác định hạn mức chi tiêu phù hợp, giúp người dùng có thể sử dụng ngay cho hàng ngàn dịch vụ thiết yếu.

Ví trả sau ứng dụng AI Credit Scoring - công nghệ chấm điểm tín dụng bằng dữ liệu thay thế, học hỏi liên tục qua hành vi người dùng, vận hành nhiều mô hình AI song song để phát hiện gian lận theo thời gian thực. Sản phẩm đạt chuẩn PCI DSS 4.0, ISO 27001, đảm bảo an toàn và linh hoạt.

Được biết, trong giai đoạn COVID -19, chỉ sau 6 tháng ra mắt, ví trả sau đã trở thành “phao cứu sinh tài chính” cho hơn 230.000 người dân, giúp họ chi trả hàng trăm nghìn giao dịch thiết yếu kịp thời. Hiện sản phẩm đã phục vụ hàng triệu khách hàng trên MoMo.

Nhờ những nỗ lực nêu trên, ví trả sau đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín: Better Choice Awards 2025 - Hạng mục “Giải pháp thanh toán kỹ thuật số xuất sắc”, ghi nhận khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người Việt theo cách đơn giản, minh bạch và hiệu quả; AI4VN 2025 - Hạng mục “Giải pháp AI xuất sắc”, tôn vinh công nghệ AI Credit Scoring đứng sau ví trả sau, như một sáng kiến tiêu biểu cho hướng đi “AI-First” trong tài chính số.

Tất cả những yếu tố trên cho thấy ví trả sau không chỉ là mộtcông cụ tiêu dùng, mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội tín dụng chính thống cho hàng triệu người dân, giúp họ thoát khỏi vòng xoáy “tín dụng đen” để tiếp cận tài chính minh bạch, an toàn và công bằng.