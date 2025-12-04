Chuyển đổi xanh tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp

TPO - Trong bối cảnh yêu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu về chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và sử dụng năng lượng hiệu quả ngày càng cao, chuyển đổi xanh không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, mà còn là yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Tạo “bệ đỡ” chính sách, cơ chế

Sáng 4/12, tại Đà Nẵng, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức Tọa đàm “Giải pháp chuyển đổi xanh và phát triển bền vững nhằm thúc đẩy xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn”.

Các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận về giải pháp chuyển đổi xanh trong sản xuất. Ảnh: Giang Thanh

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2025, sản xuất công nghiệp duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, tăng ở cả 34 địa phương trên cả nước.

Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, trong bối cảnh tăng trưởng, doanh nghiệp đồng thời đối diện với áp lực từ yêu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và xuất khẩu về chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, giảm dấu chân carbon trong sản xuất các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ là xu hướng chung của toàn cầu. Nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng các hàng rào kỹ thuật, hướng tới phát triển sản xuất bền vững để ứng phó biến đổi khí hậu.

“Do đó, chuyển đổi xanh không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, mà còn là yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. Nếu không đổi mới công nghệ và quy trình theo hướng xanh - sạch - hiệu quả, các cơ sở sẽ dễ bị tụt hậu”, bà Trâm nói.

Thời gian qua, Bộ Công Thương triển khai nhiều chương trình, tạo “bệ đỡ” về chính sách, cơ chế để hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi xanh, sản xuất sạch hơn.

Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, thời gian qua, nhiều chương trình hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển đổi xanh được triển khai.

Một số chương trình đang được triển khai hiệu quả, như: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 đến 2030, Chương trình quốc gia về sản xuất tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030, Chương trình về hỗ trợ thúc đẩy sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại đến năm 2035, Chương trình khuyến công Quốc gia giai đoạn 2026 – 2030.

Ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công Thương TP. Đà Nẵng), nhìn nhận, thời gian qua, các doanh nghiệp, các chủ cơ sở dần dần nâng cao nhận thức về sản xuất xanh, sản xuất bền vững, tiết kiệm năng lượng.

Nhiều hoạt động để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển đổi xanh, sản xuất bền vững như: hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến; cải tiến thiết kế, in ấn và bao bì; hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp sản xuất sạch hơn… cho thấy hiệu quả tích cực.

“Các hoạt động phần nào giúp doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh; đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, giảm chi phí sản xuất”, ông Phúc nói.

"Quả ngọt" khi chủ động xanh hóa

Bắt kịp xu hướng này, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn chuyển đổi xanh, sản xuất sạch hơn ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp, chú trọng phát triển sản phẩm theo hướng xanh, sạch, bền vững.

Theo ông Nguyễn Minh Thông (CEO & Founder Công ty TNHH Enso Dana), ngay từ đầu, doanh nghiệp đã xác định chuyển đổi xanh là cơ hội nên không bị bỡ ngỡ trước xu hướng mới của thị trường, chủ động trong marketing, lựa chọn nguyên liệu đầu vào, ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Được hỗ trợ kinh phí, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng mạnh dạn chuyển đổi xanh.

“Chúng tôi xác định khi sản xuất theo hướng xanh thì chi phí sẽ cao hơn 2 – 3 lần so với các sản phẩm cùng loại. Nhưng vì đã định vị sản phẩm ở phân khúc xanh, sạch, bao bì thân thiện nên việc đầu tư máy móc sản xuất, chiến lược quảng bá, chính sách bán hàng đều được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo sự chủ động khi đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các đối tác”, ông Thông nói.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại TP. Đà Nẵng, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn nhận được sự hỗ trợ để sản xuất sạch hơn, chuyển đổi xanh hiệu quả.

Trong tương lai gần, khi kinh tế phát triển, GRDP của các địa phương cao, tỷ lệ kinh phí khuyến công trong GRDP ngày càng lớn, mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tăng lên có thể gỡ bỏ “nút thắt” để cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn sản xuất sạch hơn, chuyển đổi xanh”, ông Phúc nói.