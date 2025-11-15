Hà Nội: Chuyển đổi sang phương tiện xanh là vấn đề nhạy cảm, nhưng không thể trì hoãn

TPO - UBND TP. Hà Nội cho rằng, việc chuyển đổi phương tiện sang phương tiện xanh sẽ tác động sâu rộng, liên quan đến từng người dân và là vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, việc chuyển đổi xanh là yêu cầu không thể trì hoãn để giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng sống.

UBND TP. Hà Nội vừa trả lời kiến nghị cử tri về lộ trình cấm xe máy sử dụng xăng, dầu trong phạm vi đường vành đai I.

Theo đó, cử tri đề nghị thành phố nghiên cứu, đánh giá chi tiết các khó khăn, vướng mắc trong việc cấm xe máy chạy xăng để có phương án xử lý thấu đáo, có lộ trình phù hợp, công khai trước khi thực hiện, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân.

Trả lời về nội dung này, UBND TP. Hà Nội cho biết, ngày 12/7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Theo đó, Thủ tướng giao UBND TP. Hà Nội "Thực hiện các giải pháp, biện pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến 1/7/2026 không có mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong vành đai 1; từ ngày 1/1/2028 không có mô tô, xe gắn máy, hạn chế ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường vành đai 1, vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường vành đai 3".

Hà Nội sẽ hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ 1/7/2026.

Ngày 30/9/2025, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg. Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, thông qua nghị quyết về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện, cụ thể:

Cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng phục vụ thực hiện chuyển đổi xanh; cụ thể theo lĩnh vực: Sản xuất, lắp ráp phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xanh và đầu tư trạm/trụ sạc điện, điểm đổi pin.

Cơ chế, chính sách, lộ trình khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xanh hoặc sử dụng phương tiện công cộng.

Chính sách tăng giá dịch vụ trông giữ phương tiện trong khu vực trung tâm đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch (có thực hiện theo lộ trình từ quý IV/2025 và điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tế).

Xây dựng kế hoạch tổng thể, lộ trình chuyển đổi, tiến tới dừng lưu thông phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường trong vùng phát thải thấp; xây dựng hệ thống giao thông xanh cho thành phố Hà Nội; bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tế và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Ngoài ra, thành phố cũng nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách, thể chế, chế tài để hỗ trợ cho phát triển hạ tầng giao thông xanh.

Nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Sở NN&MT khẩn trương triển khai thực hiện, tổ chức xây dựng dự thảo các Nghị quyết của HĐND thành phố. Dự kiến các Nghị quyết trên được trình HĐND, UBND Thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025 HĐND thành phố.

UBND TP. Hà Nội cho rằng, việc chuyển đổi phương tiện sang phương tiện xanh là vấn đề tác động sâu rộng, liên quan đến từng người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn Hà Nội, là vấn đề nhạy cảm, còn nhiều ý kiến quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc chuyển đổi xanh là yêu cầu không thể trì hoãn để giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng sống và đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.