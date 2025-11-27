Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn: Nơi hội tụ sản phẩm tiêu biểu cả nước

Tối 26/11, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Sự kiện do Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công tổ chức, có quy mô 250 gian hàng, thu hút gần 150 tổ chức, doanh nghiệp từ 25/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 là sự kiện cấp quốc gia quan trọng nằm trong chương trình khuyến công quốc gia năm 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn là thành tố quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội địa phương và có đóng góp không nhỏ cho phát triển đất nước.

Chính sách khuyến công thời gian qua được Chính phủ giao cho Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố đã phát huy hiệu quả trong việc đồng hành, hỗ trợ tích cực cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại địa bàn nông thôn. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn ngày càng khẳng định tầm quan trọng của công tác khuyến công đã tiếp sức doanh nghiệp, cơ sở gia tăng năng lực sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm, thúc đẩy các hoạt động thương mại và góp phần tăng trưởng kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cùng khách mời tham dự các gian hàng

Theo lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, hội chợ triển lãm sẽ là cầu nối hiệu quả, mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, định vị và cất cánh thương hiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Việt Nam không chỉ ở thị trường trong nước mà còn có cơ hội vươn ra thị trường quốc tế.

Hội chợ năm nay có sự tham gia của gần 150 đơn vị, bao gồm các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ 25 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố hiện nay của Việt Nam.

Với quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, hội chợ tập trung giới thiệu hàng trăm sản phẩm đã được bình chọn và tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và cấp khu vực. Các mặt hàng trưng bày đa dạng, ưu tiên các sản phẩm thuộc nhóm công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phát biểu tại sự kiện

Số liệu thống kê từ Ban tổ chức cho thấy, hơn 60% tổng số sản phẩm có mặt tại hội chợ đã tham gia sâu vào các kênh phân phối và chuỗi cung ứng trên thị trường toàn quốc. Trong đó, nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm và thủ công mỹ nghệ chiếm tỷ trọng lớn. Các sản phẩm này được đánh giá có chất lượng vượt trội, giá trị sử dụng cao, đáp ứng tốt thị hiếu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Điểm nhấn đáng chú ý tại kỳ hội chợ lần này là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào khâu trưng bày. Hệ thống trình chiếu 3D Hologram cho phép tái hiện các mô hình máy móc, thiết bị công nghiệp có kích thước lớn dưới dạng hình ảnh không gian ba chiều sắc nét. Giải pháp này giúp các doanh nghiệp cơ khí, chế tạo giải quyết bài toán chi phí vận chuyển và lắp đặt các thiết bị hạng nặng khi tham gia triển lãm.

Khách tham quan có thể quan sát chi tiết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của sản phẩm một cách trực quan, sinh động. Việc ứng dụng công nghệ này khẳng định xu hướng đưa chuyển đổi số vào thực tế các hoạt động xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng hiện đại và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, hội chợ năm nay chú trọng các phiên livestream bán hàng và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Hoạt động này giúp các doanh nghiệp mở rộng kênh tiếp cận, kết nối trực tiếp với khách hàng trên môi trường số, xóa bỏ khoảng cách địa lý và gia tăng doanh số bán hàng ngay tại sự kiện.