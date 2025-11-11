Lộ bí quyết giúp tiết kiệm điện tiền tỷ của doanh nghiệp cơ khí

TPO - Giữa bối cảnh giá điện liên tục tăng, một doanh nghiệp cơ khí ở TPHCM đã kiên trì thực hiện nhiều sáng kiến độc đáo để tiết kiệm năng lượng, từ phủ xanh mái xưởng đến tách tải điện và thử nghiệm điện mặt trời. Những sáng kiến nhỏ này đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm tiền tỷ trong quá trình vận hành.

Ông Nguyễn Ngô Long, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cơ khí thương mại Nhật Long đã chia sẻ với PV Tiền Phong những cách làm độc đáo, giúp tiết kiệm tiền tỷ cho doanh nghiệp.

Chi phí năng lượng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, Công ty Nhật Long đã xác định vai trò của tiết kiệm năng lượng như thế nào trong chiến lược sản xuất kinh doanh? Điều gì thôi thúc công ty bắt đầu chuyển đổi, thưa ông?

Chi phí điện năng chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và hiện đã chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp. Với đặc thù sản xuất cơ khí như Nhật Long với các dây chuyền gia công, tiện, phay, hàn vận hành liên tục thì năng lượng là yếu tố không thể tách rời trong mọi tính toán sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc sử dụng điện năng hiệu quả đã trở thành yêu cầu bắt buộc, là một phần trong chiến lược quản trị chi phí của công ty.

Chúng tôi xác định rõ, tiết kiệm điện không chỉ là biện pháp ứng phó tạm thời, mà còn là bước đi dài hạn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với xu hướng sản xuất xanh, bền vững. Khi chi phí điện được kiểm soát, doanh nghiệp có thêm dư địa để đầu tư công nghệ, cải thiện môi trường làm việc và ổn định giá thành sản phẩm. Vì vậy, Nhật Long bắt đầu thực hành tiết kiệm điện khá sớm, từ năm 2018 đến nay.

Mô hình trồng cây xanh trên mái nhà xưởng là một trong những giải pháp giúp tiết kiệm điện hiệu quả của công ty Nhật Long. Ảnh: U.P

Vậy công ty đã triển khai những giải pháp cụ thể nào để tiết kiệm điện năng trong các công đoạn gia công, vận hành máy móc? Hiệu quả mang lại ra sao?

Điện năng tiêu thụ không chỉ đến từ thiết bị sản xuất chính mà còn từ các khu vực phụ trợ như văn phòng, chiếu sáng, làm mát nhà xưởng và điều hòa môi trường làm việc. Các khu vực này chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng điện năng tiêu thụ.

Chúng tôi đã tìm kiếm và thử nghiệm nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng. Một mô hình đang phát huy hiệu quả là trồng cây xanh trên mái nhà xưởng có kết cấu bằng cột kèo thép, mái tôn. Lớp cây xanh không chỉ chặn hoàn toàn bức xạ nhiệt từ mặt trời mà còn làm lạnh mái tôn, giúp nhiệt độ trong nhà xưởng xuống thấp hơn môi trường bên ngoài từ 5 đến 6 độ C. Lớp cây xanh giúp cách âm hiệu quả tiếng ồn từ xưởng sản xuất ra môi trường xung quanh.

Công ty cũng lựa chọn thiết bị và công nghệ tiết kiệm điện, hạn chế phát sinh nhiệt khi vận hành, giúp giảm điện năng tiêu thụ, cải thiện môi trường lao động, bảo đảm sức khỏe cho người trực tiếp làm việc.

Nhật Long cũng nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời cho các khu vực phụ trợ như chiếu sáng và hành chính. Dù mới ở giai đoạn thử nghiệm, mục tiêu là giảm dần phụ thuộc vào điện lưới, hướng đến doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo bền vững. Nếu thành công, công ty có thể tiết kiệm khoảng 20% sản lượng điện hiện tại.

Ông Nguyễn Ngô Long, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Long (bên trái) cho biết, công ty bắt đầu thực hiện giải pháp tiết kiệm điện từ năm 2028. Ảnh: U.P

Dưới góc độ tài chính, việc đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng có giúp công ty giảm chi phí sản xuất hoặc rút ngắn thời gian hoàn vốn?

Hiện nay, giá điện tại Việt Nam tăng trung bình 7 – 8% mỗi năm và dự kiến còn tiếp tục tăng. Tiền điện mỗi tháng của công ty khoảng 100 triệu đồng, trong khi lợi nhuận chỉ dao động 100 – 200 triệu đồng/tháng. Điều này khiến chi phí điện chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, buộc doanh nghiệp phải chủ động tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Hơn mười năm qua, chúng tôi liên tục đổi mới công nghệ, nâng cấp hệ thống máy móc, động cơ để giảm tiêu hao điện năng. Chúng tôi cũng đầu tư thay đổi máy móc, sử dụng các loại thiết bị có động cơ thông minh hơn, tiết kiệm điện tốt nhất và giảm phát nhiệt ra môi trường.... Đồng thời tách riêng hệ thống điện sản xuất và điện phụ trợ (chiếu sáng, làm mát, văn phòng…) để đo lường chính xác mức tiêu thụ của từng bộ phận. Theo ước tính, điện phụ trợ chiếm khoảng 20% tổng lượng điện toàn công ty. Nhật Long dự kiến đầu tư điện năng lượng mặt trời để thay thế phần điện này nhằm giảm phụ thuộc điện lưới.

Trước đây, vào mùa nóng, hệ thống làm mát phải chạy liên tục cả ngày thì nay sau khi cải tạo mái tôn, trồng cây xanh, thời gian vận hành giảm rõ rệt, trong khi nhiệt độ vẫn ổn định. Hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cũng giúp mức tiêu thụ điện giảm qua từng kỳ thanh toán.

Nếu thực hiện đồng bộ đổi mới máy móc, tách tải điện, kết hợp năng lượng tái tạo và phủ xanh không gian sản xuất, doanh nghiệp kỳ vọng có thể sử dụng điện lưới ít hơn từ 25 - 30% so với trước đây.

Nếu thực hiện đồng bộ đổi mới máy móc, tách tải điện, kết hợp năng lượng tái tạo và phủ xanh không gian sản xuất, doanh nghiệp kỳ vọng tiết kiệm điện từ 25 - 30%. Ảnh: U.P

Trong quá trình thực hiện, công ty có gặp thách thức nào về vốn đầu tư, kỹ thuật hay thay đổi thói quen vận hành không?

Là doanh nghiệp nhỏ, Nhật Long gặp nhiều hạn chế về tài chính, cơ sở hạ tầng và kỹ thuật. Chúng tôi chưa có đội ngũ chuyên sâu về năng lượng, cũng chưa nhận được nhiều hỗ trợ từ các tổ chức chuyên môn. Mỗi mô hình đều phải tự nghiên cứu, tự thử nghiệm, kéo dài thời gian triển khai và khó chứng minh hiệu quả bằng số liệu chuẩn mực.

Khó khăn lớn hơn là thiếu cơ chế hỗ trợ và phổ biến mô hình hiệu quả. Ngay cả khi sáng kiến thực nghiệm thành công, doanh nghiệp vẫn khó nhân rộng hoặc chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên trì, vì mỗi giải pháp dù nhỏ nếu duy trì ổn định đều góp phần giảm chi phí, cải thiện môi trường và hướng đến phát triển xanh.

Nhật Long mong muốn trong tương lai, các cơ quan chức năng có chương trình hỗ trợ kỹ thuật, kết nối chuyên gia và chính sách khuyến khích phù hợp, giúp doanh nghiệp nhỏ có thêm nguồn lực triển khai mô hình tiết kiệm năng lượng bài bản và bền vững hơn.

Sau khi áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, ông nhận thấy tác động lan tỏa ra sao cả về hiệu quả sản xuất, uy tín thương hiệu và mục tiêu “cơ khí xanh”?

Ở Việt Nam hiện nay, môi trường hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ chưa hình thành hệ sinh thái đủ mạnh, nên các sáng kiến khó được chia sẻ và nhân rộng. Điều này đặc biệt đúng với lĩnh vực cơ khí, nơi doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa tự nghiên cứu và thử nghiệm mà thiếu hậu thuẫn kỹ thuật hoặc tài chính. Dù vậy, chúng tôi vẫn xem việc kiên trì theo hướng “tiết kiệm năng lượng – giảm phát thải” là đóng góp thiết thực cho xã hội.

Tôi cho rằng mỗi sáng kiến thành công không chỉ mang lại lợi ích nội bộ, mà còn góp phần thay đổi nhận thức trong cộng đồng sản xuất; tiết kiệm năng lượng không chỉ là trách nhiệm môi trường mà còn là chiến lược phát triển bền vững. Hiện nay Nhật Long đang tiến hành tách hệ thống điện doanh nghiệp ra nhánh có công suất lớn thì sử dụng điện lưới; nhánh có công suất nhỏ, chiếu sáng, cấp gió, điện khu vực văn phòng sang sử dụng điện năng lượng mặt trời. Các giải pháp này nhằm giúp tiết kiệm điện hiệu quả hơn.

Cảm ơn ông!