Tuyên truyền kỹ năng sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh

TPO - Sáng 27/10/2025, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” cho đối tượng học sinh. Hơn 1700 học sinh Trường THCS Văn Quán (Hà Nội) đã được tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn, tiết kiệm điện năng.

Đây là hoạt động truyền thông triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030 (Chương trình VNEEP3).

Trong những năm qua, bên cạnh công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành đảm bảo năng lượng cho nền kinh tế đất nước, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai nhiều chương trình, hoạt động truyền thông nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ môi trường. Nhờ đó, ý thức tiết kiệm năng lượng của cộng đồng đã được nâng lên; lượng điện năng tiết kiệm mỗi năm không ngừng gia tăng.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiết kiệm năng lượng theo tinh thần Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị của Thủ tướng về Tiết kiệm điện; Đồng thời đổi mới công tác truyền thông về tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường theo hướng sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, Bộ Công Thương phối hợp với Trường THCS Văn Quán tổ chức hoạt động tuyên truyền với chủ đề: “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.

Tuyên truyền viên giới thiệu các giải pháp sử dụng thiết bị điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho học sinh Trường THCS Văn Quán

Cô Trần Thị Yến - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Quán cho biết: Nhà trường rất vinh dự khi được tham gia và lan tỏa tinh thần tiết kiệm điện ngay trong môi trường học đường. Hoạt động tuyên truyền không chỉ giúp các em học sinh nâng cao ý thức, hình thành thói quen sử dụng năng lượng đúng cách, mà còn góp phần nuôi dưỡng trách nhiệm công dân đối với cộng đồng và môi trường.

"Tôi tin rằng, từ những hành động nhỏ như tắt đèn, tắt quạt khi ra khỏi lớp, hay biết sử dụng điện hợp lý trong gia đình, các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng động xã hội để cùng nhau tạo nên những thay đổi lớn, hướng tới một tương lai xanh, tiết kiệm và bền vững hơn", cô Yến nhấn mạnh.

Tại chương trình, các tuyên truyền viên đã phổ biến các kiến thức về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, như: phổ biến kiến thức, đưa ra các giải pháp thực hành tiết kiệm điện; hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện thông dụng (tivi, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bóng đèn chiếu sáng...); sử dụng ánh sáng tự nhiên; biện pháp an toàn, đề phòng tai nạn điện...

Hoạt động được tổ chức dưới hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và tương tác, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận các kiến thức về năng lượng thông qua hình ảnh, trò chơi, thực hành và trải nghiệm thực tế. Thông qua đó, các em có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng, nhận biết các hành vi gây lãng phí năng lượng trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để sử dụng thiết bị điện an toàn, đúng cách.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả là hoạt động được Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai trong giai đoạn 2019 -2030. Hoạt động tuyên truyền trong trường học không chỉ trang bị kiến thức bổ ích cho học sinh mà còn tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức của cộng đồng. Với sự chung tay của các cơ quan, đoàn thể và nhà trường, Bộ Công Thương mong muốn lan tỏa rộng rãi thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”, hướng đến hình thành thế hệ công dân trẻ có ý thức và trách nhiệm với môi trường, xã hội.