Nâng cao hiệu quả năng lượng trong sản xuất bia tại công ty HABECO

TPO - Trong ngành công nghiệp đồ uống, sản xuất bia là một trong những lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn, đặc biệt ở các khâu đun sôi, lên men và làm mát – những công đoạn đòi hỏi vận hành liên tục với cường độ cao. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, nguồn năng lượng hóa thạch dần cạn kiệt và yêu cầu giảm phát thải ngày càng nghiêm ngặt theo cam kết Net Zero vào năm 2050, các nhà máy bia buộc phải tìm hướng đi mới để vừa tiết kiệm năng lượng, đảm bảo hiệu quả sản xuất, vừa giảm thiểu tác động môi trường.