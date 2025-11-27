Loạt giải pháp tiết kiệm điện tại Triển lãm Hội chợ Thiết bị Tiết kiệm năng lượng 2025

TPO - Hội chợ Triển lãm Thiết bị Tiết kiệm Năng lượng và Chuyển đổi Xanh 2025 quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ xanh và thiết bị hiệu suất năng lượng cao, tạo cơ hội chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, hiệu suất cao vào sản xuất, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long tại lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm thiết bị tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2025 sáng 27/11 tại Hà Nội.

Theo ông Long, trong tiến trình hiện đại hóa, năng lượng đang trở thành một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Năng lượng là đầu vào thiết yếu cho mọi hoạt động sản xuất và là yếu tố quyết định sự ổn định của mọi nền kinh tế trong bối cảnh nhu cầu về năng lượng ngày càng gia tăng và yêu cầu giảm phát thải ngày càng khắt khe.

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ yêu cầu cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy ứng dụng thiết bị hiệu suất cao, công nghệ hiện đại và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là định hướng quan trọng nhằm giảm tiêu thụ năng lượng, cắt giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong tiến trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long tại lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm thiết bị tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2025

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, sẽ tạo dựng hành lang pháp lý đồng bộ và mạnh mẽ hơn cho việc phát triển thị trường thiết bị hiệu suất cao tại Việt Nam. Luật mới không chỉ thúc đẩy đổi mới công nghệ mà còn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, lựa chọn và ứng dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, qua đó hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh trong sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

“Để những quy định và định hướng chiến lược thực sự đi vào cuộc sống, các doanh nghiệp cần có một kênh kết nối trực tiếp với thị trường công nghệ mới, được tiếp cận thông tin đầy đủ, được trải nghiệm các sản phẩm thực tế và trao đổi với các nhà cung cấp, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng. Chính vì vậy, việc tổ chức các sự kiện chuyên ngành quy mô lớn đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo cầu nối giữa chính sách – công nghệ – doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường thiết bị tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng được giới thiệu tại hội chợ

Theo Ban Tổ chức, Hội chợ Triển lãm Thiết bị Tiết kiệm năng lượng và Chuyển đổi xanh 2025 do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức từ ngày 27 – 30/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Hội chợ năm nay thu hút sự tham gia của gần 80 doanh nghiệp tiêu biểu, với hơn 100 gian hàng trưng bày các thiết bị, công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ xanh và thiết bị hiệu suất năng lượng cao. Hội chợ là nơi quy tụ các thương hiệu lớn như Tập đoàn Thái Hưng, Điện Quang, Hawee Group, Nasaki, Daikin, Etek Power, VIB, Sunhome...

Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu những thiết bị có hiệu suất năng lượng cao; các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, qua đó giúp đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, hiệu suất cao vào sản xuất, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí đầu vào, tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu.

Trong khuôn khổ chương trình, sẽ diễn ra chuỗi sự kiện chuyên ngành với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh, bao gồm: Hội thảo Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Hội thảo Giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh vào ngày 28/11.