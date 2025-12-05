Nút giao ‘dị dạng’ đang chờ duyệt giá đất đền bù cho 100 hộ dân

TPO - Ngày 4/12, cho ý kiến về việc GPMB thi công nút giao Phạm Tu - Xa La chậm tiến độ nhiều năm, đại diện UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết vẫn chờ thành phố phê duyệt phương án đền bù giá đất cho các hộ dân.

Đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết phạm vi mặt bằng dự án xây dựng cầu vượt theo hướng đường Phạm Tu - Xa La đang có công trình nhà cửa của hơn 100 hộ dân.

Khi chưa thực hiện chính quyền hai cấp (trước 1/7/2025), UBND huyện Thanh Trì khảo sát, kiểm đếm và lên phương án đền bù cho hơn 100 hộ dân. Các hộ dân cơ bản đồng thuận với phương án của UBND huyện Thanh Trì.

Nút giao đường Phạm Tu - Xa La (đường 70) đang trở thành nút thắt cổ chai, gây ùn tắc và dị dạng nhiều năm nay. Ảnh: T.Đảng.

Tuy nhiên, theo đại diện UBND phường Thanh Liệt, sau 1/7, địa giới hành chính nút giao thuộc đất của 3 phường. Phần đất thuộc đường Phạm Tu thuộc phạm vi phường Thanh Liệt, phần đất trên đường Xa La thuộc phường Hà Đông và phần đất trên đường 70 hướng Thanh Trì lại thuộc xã Đại Thanh.

Cùng với đó, giá đất trước đây được UBND huyện Thanh Trì khảo sát và lập phương án đền bù là đất thuộc xã, còn bây giờ khu vực này là thuộc phường.

“Theo Luật Đất đất đai thì đất thuộc xã và phường có giá đền bù chênh lệch khác nhau, trong đó cấp phường sẽ được cao hơn. Do đó, người dân kiến nghị chính quyền phường Thanh Liệt có sự điều chỉnh, xây dựng lại phương án giá đất đền bù cho phù hợp”, đại diện UBND phường Thanh Liệt nói.

Ùn tắc tại nút giao Phạm Tu - Xa La.

Từ kiến nghị của người dân, phường Thanh Liệt đề nghị TP Hà Nội xem xét, phê duyệt phương án đền bù theo giá của phường hay xã. “Hiện phường vẫn chờ ý kiến. Nếu trong tháng 12 thành phố có chủ trương, chúng tôi sẽ phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án và thực hiện GPMB trong 2 tháng”, đại diện phường cho biết.

Theo Tiền Phong, tuyến Phạm Tu nối từ Vành đai 3 đến 70 - Xa La (Hà Đông) dài 2,5 km. Dù đã thi công và đưa vào sử dụng hơn 5 năm, nút giao Xa La vẫn chưa hoàn thành.

Để phát huy hiệu quả đầu tư dự án và giải quyết tình trạng ùn tắc lâu nay, đầu năm 2025 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội họp và yêu cầu huyện Thanh Trì cũ chậm nhất trong quý II/2025 phải xong mặt bằng, trong năm 2025 nhà đầu tư phải thi công xong nút giao.

Đến nay, mọi việc thi công ở hiện trường nút giao gần như đứng yên tại chỗ. Mặt bằng thi công đang trở thành “nút thắt cổ chai” với hình dài dị dạng ở đoạn cuối dự án, khiến giao thông đi lại khó khăn, ùn tắc thường xuyên.