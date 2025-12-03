Mặt bằng bị tái lấn chiếm, Vành đai 2,5 thêm nguy cơ chậm tiến độ

UBND thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu chính quyền địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện mặt bằng, đẩy nhanh thi công để hoàn thành đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 trong quý I/2026.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 có chiều dài 2 km, mặt đường rộng 40m, vỉa hè rộng 7,5m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng và được thực hiện theo hình thức BT, thời gian thi công theo hợp đồng ban đầu là 2013 - 2016. Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội.

Để đảm bảo hoàn thành dự án trong quý I/2026, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm ban hành quyết định chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh kỹ thuật. Với mặt bằng còn vướng, đơn vị đề xuất chỉ đạo phường Định Công tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tình trạng người dân tái lấn chiếm trong đó có khu vực trái tuyến đoạn từ phố Trần Nguyên Đán đến giáp bờ phải sông Lừ và đoạn tiếp giáp với dự án hầm chui qua QL1 (Giải Phóng - Kim Đồng).