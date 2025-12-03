Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Mặt bằng bị tái lấn chiếm, Vành đai 2,5 thêm nguy cơ chậm tiến độ

Trọng Đảng

TPO - Dự án đường Vành đai 2,5 Đầm Hồng - QL1 đang thi công và chậm tiến độ gần 10 năm nay. Hiện công trình thi công đến đoạn Khu đô thị Định Công - QL1 nhưng vẫn vướng mặt bằng, thậm chí có khu vực đã giải phóng lại bị tái lấn chiếm, gây khó khăn cho thi công.

tp-1-6096.jpg
Đoạn Đầm Hồng - QL1 dài 2 km là dự án thành phần cuối cùng để hoàn thành tuyến đường Vành đai 2,5 từ Hồ Tây đi QL1A (đường Giải Phóng).
tp-2-472.jpg
Dự án khởi công từ năm 2013, dự kiến hoàn thành vào 2016, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn tất, tức đã chậm tiến độ 9 năm. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Hiện đơn vị thi công mới triển khai được đến đoạn qua phường Định Công.
3-3168.jpg
Hiện trường thi công đoạn qua nút giao với phố Định Công, tiếp đó là công trình hầm chui qua nút giao Giải Phóng (QL1) - Kim Đồng.
tp-8-6665.jpg
Dự án vừa được UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chính quyền các địa phương, trong đó có phường Định Công, giải phóng và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong quý IV/2025; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh thi công để hoàn thành dự án trong quý I/2026.
tp-4-9974-6973.jpg
Tuy nhiên, một số đoạn dự án qua phường Định Công được chính quyền cắm mốc, ra quân GPMB, nhưng trong thời gian gần đây người dân đã dừng việc tháo dỡ, thậm chí che hoặc lợp lại mái để trì hoãn bàn giao mặt bằng.
tp-5-9251.jpg
Việc này đã ảnh hưởng đến quá trình thi công của dự án, nhiều máy móc, thiết bị được huy động đến công trường nhưng thi công đến đoạn vướng mặt bằng đã phải dừng lại.
tp-6-658.jpg
Một công trình xây dựng theo hình thức tạm bợ nằm ngay trên mặt bằng dự án hướng từ phía hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng đi lên.
tp-7-3901.jpg
Việc dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 thi công chậm vừa gây bụi bặm, ô nhiễm, vừa gây ùn tắc giao thông cho các tuyến đường giao cắt với đường dự án, như phố Định Công, Trịnh Đình Cửu, Giải Phóng...

UBND thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu chính quyền địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện mặt bằng, đẩy nhanh thi công để hoàn thành đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 trong quý I/2026.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 có chiều dài 2 km, mặt đường rộng 40m, vỉa hè rộng 7,5m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng và được thực hiện theo hình thức BT, thời gian thi công theo hợp đồng ban đầu là 2013 - 2016. Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội.

Để đảm bảo hoàn thành dự án trong quý I/2026, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm ban hành quyết định chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh kỹ thuật. Với mặt bằng còn vướng, đơn vị đề xuất chỉ đạo phường Định Công tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tình trạng người dân tái lấn chiếm trong đó có khu vực trái tuyến đoạn từ phố Trần Nguyên Đán đến giáp bờ phải sông Lừ và đoạn tiếp giáp với dự án hầm chui qua QL1 (Giải Phóng - Kim Đồng).

Trọng Đảng
#vành đai 2.5 #vành đai #vành đai 2.5 đầm hồng - ql1 #dự án bt #ùn tắc giao thông #phường định công

Xem thêm

Cùng chuyên mục