Bí thư Hà Nội yêu cầu lãnh đạo 3 phường tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu cấp ủy, chính quyền phải chủ động giải quyết ngay các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy; rà soát, vận hành nghiêm quy chế phối hợp, duy trì kỷ cương, trách nhiệm và tính liêm chính công vụ...

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc tại buổi làm việc với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương; công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Kết luận nêu, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các bí thư, chủ tịch và cấp ủy, chính quyền 3 phường: Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa nói riêng và 126 phường, xã của thành phố nói chung cần tiếp tục nâng cao hơn nữa về nhận thức, tinh thần vì dân phục vụ, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với phương châm “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc, ngày 27/11. Ảnh: Viết Thành.



Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy các phường, xã phải luôn chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy; quán triệt quan điểm, phương châm “dân là gốc”, “lấy người dân làm trung tâm”, mọi công việc, quy trình, thủ tục đều hướng tới giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và xã hội, trước hết bằng các giải pháp chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu mọi tiếp xúc trực tiếp khi giao dịch với chính quyền...

Cùng với đó, thực hiện quyết liệt và thực chất các chủ trương của thành phố về phân cấp, phân quyền; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và xử lý dứt điểm công việc tại các phường, xã. Cấp ủy, chính quyền phải chủ động giải quyết ngay các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy; rà soát, vận hành nghiêm quy chế phối hợp, duy trì kỷ cương, trách nhiệm và tính liêm chính công vụ...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Đảng ủy các phường, xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội với tư duy đột phá, chiến lược, hành động quyết liệt, phát huy mọi nguồn lực, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị của thành phố nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên ngay từ năm 2026 và xuyên suốt cả nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc giao công an thành phố chú trọng hơn nữa công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhất là tội phạm công nghệ cao; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân.

Các phường, xã xây dựng văn hóa đô thị, văn hóa quản lý đô thị bền vững. Đây là một quá trình, cần làm kiên trì, khoa học và tổng thể, làm từ gốc, từ gia đình, từ nhà trường, trong công sở và ngoài xã hội. Các địa phương quán triệt phương châm chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ, kiến tạo phát triển”, chấm dứt tư duy quản lý theo kiểu "chiến dịch", "phong trào". Cùng với đó, xây dựng Đề án tổng thể để kiên trì khắc phục “5 điểm nghẽn” của thành phố đảm bảo đồng bộ, thống nhất xuyên suốt với việc hoàn thiện thể chế và quy hoạch của Thủ đô...

Đối với tiến độ thực hiện dự án Vành đai 1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các địa phương cần nghiêm túc, khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12/2025 và hoàn thành thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

UBND thành phố căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy để làm cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục những vấn đề còn tồn tại đối với các dự án Vành đai 2, Vành đai 2,5 nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án; báo cáo Thường trực Thành ủy.