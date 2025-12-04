Lời biện minh 'quanh co' của tài xế che dán biển số xe

TPO - Nhiều tài xế xe ôm công nghệ, chở hàng khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm che, dán biển số đã đưa ra nhiêu lý do biện minh, 'chối' trách nhiệm để thể hiện bản thân vô can.

Nam tài xế điều khiển phương tiện bị che 3 chữ số trên BKS.

Ngày 4/12, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến đường.

Tại đường Trần Nhật Duật, tổ công tác phát hiện nhiều tài xế xe máy (xe ôm công nghệ, chở hàng) che, dán biển số nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, xử lý. Làm việc với tổ công tác, nam tài xế tên N.H.Q (SN 1988, trú tại An Khánh, Hà Nội) điều khiển xe máy bị che 3 chữ số trên BKS (29-X5 3XX.X4) phân trần, việc xe bị che mất các chữ số trên BKS là do trẻ con làm. Tuy nhiên, khi cảnh sát xác định vết che mờ biển số do dùng sơn, nam không thể 'ngụy biện' thêm và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

Ông Q. cho biết, biển số bị trẻ con nghịch làm che chữ số và bản thân không biết việc này.

Khoảng 15 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế xe ôm công nghệ BKS 29-XX 071.47 cũng che dán biển di chuyển trên đường.

Nam tài xế này cũng đưa ra lời biện minh rằng "do cháu ở nhà dán lên" và bản thân không biết việc này.

Nam tài xế xe ôm công nghệ đi phương tiện bị dán che 2 chữ số trên BKS.

Theo quy định, đối với hành vi che, dán biển số tài xế bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX.

Trao đổi với phóng viên, thượng úy Lê Ngọc Hiệp - Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, hiện nay số tài xế xe ôm công nghệ, giao hàng... thường xuyên vi phạm giao thông đã che, dán biển số nhằm tránh bị camera giám sát phát hiện, phạt nguội.

Nam tài xế đã bóc bỏ hình dán trên biển số.

"Dù với bất kỳ lý do gì, hành vi che, dán biển số là cố ý, coi thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến ý thức chung của người tham gia giao thông. Do đó, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm này" - thượng úy Hiệp cho biết.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông tuyệt đối không che, làm mờ hoặc thay đổi hình dạng biển kiểm soát; chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.