Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lời biện minh 'quanh co' của tài xế che dán biển số xe

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều tài xế xe ôm công nghệ, chở hàng khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm che, dán biển số đã đưa ra nhiêu lý do biện minh, 'chối' trách nhiệm để thể hiện bản thân vô can.

a6.jpg
Nam tài xế điều khiển phương tiện bị che 3 chữ số trên BKS.

Ngày 4/12, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến đường.

Tại đường Trần Nhật Duật, tổ công tác phát hiện nhiều tài xế xe máy (xe ôm công nghệ, chở hàng) che, dán biển số nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, xử lý. Làm việc với tổ công tác, nam tài xế tên N.H.Q (SN 1988, trú tại An Khánh, Hà Nội) điều khiển xe máy bị che 3 chữ số trên BKS (29-X5 3XX.X4) phân trần, việc xe bị che mất các chữ số trên BKS là do trẻ con làm. Tuy nhiên, khi cảnh sát xác định vết che mờ biển số do dùng sơn, nam không thể 'ngụy biện' thêm và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

a2.jpg
a5.jpg
Ông Q. cho biết, biển số bị trẻ con nghịch làm che chữ số và bản thân không biết việc này.

Khoảng 15 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế xe ôm công nghệ BKS 29-XX 071.47 cũng che dán biển di chuyển trên đường.

Nam tài xế này cũng đưa ra lời biện minh rằng "do cháu ở nhà dán lên" và bản thân không biết việc này.

a1.jpg
Nam tài xế xe ôm công nghệ đi phương tiện bị dán che 2 chữ số trên BKS.

Theo quy định, đối với hành vi che, dán biển số tài xế bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX.

Trao đổi với phóng viên, thượng úy Lê Ngọc Hiệp - Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, hiện nay số tài xế xe ôm công nghệ, giao hàng... thường xuyên vi phạm giao thông đã che, dán biển số nhằm tránh bị camera giám sát phát hiện, phạt nguội.

a3.jpg
a4.jpg
Nam tài xế đã bóc bỏ hình dán trên biển số.

"Dù với bất kỳ lý do gì, hành vi che, dán biển số là cố ý, coi thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến ý thức chung của người tham gia giao thông. Do đó, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm này" - thượng úy Hiệp cho biết.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông tuyệt đối không che, làm mờ hoặc thay đổi hình dạng biển kiểm soát; chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Thanh Hà
#Vi phạm che biển số xe #Xử lý hành vi che biển số #Gây mất trật tự an toàn giao thông #Pháp luật về biển số xe #Biện pháp xử phạt vi phạm giao thông #Vai trò của lực lượng CSGT #Ý thức tuân thủ luật lệ giao thông #Tác động của hành vi che biển số #Phòng chống gian lận phương tiện #Tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục