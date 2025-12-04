Nhất trí giới thiệu 217 người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XVI

TPO - Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về thảo luận cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã thống nhất giới thiệu 217 đại biểu.

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QV.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tập huấn cho cán bộ, những người trực tiếp làm công tác bầu cử. Có thể đánh giá đến thời điểm này, các công việc đang tiến hành theo đúng quy định, lịch trình thời gian đã đề ra.

Theo bà Hoài, việc tổ chức Hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là một công việc hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, đồng thời lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

“Theo quy định, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2025 đến ngày 10/12/2025; Hiệp thương lần 2 trong khoảng thời gian từ ngày 2/02/2026 đến ngày 3/02/2026. Hiệp thương lần 3 trong khoảng thời gian từ ngày 09/02/2026 đến ngày 20/02/2026.”, bà Hoài thông tin.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QV.

Từ nội dung của Nghị quyết và Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội XVI.

Tại hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã làm rõ hơn các nội dung liên quan đến cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo bà Thanh, đến thời điểm này, các văn bản cũng như hồ sơ, biểu mẫu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đã hoàn thành; các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức... cũng đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét thấu đáo.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ Chính trị và Quốc hội đã quyết định ngày bầu cử là 15/3/2026 (27 tháng Giêng Bính Ngọ). Như vậy, thời điểm hiệp thương vòng 2 và vòng 3, cũng như tổ chức các hội nghị liên quan đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Các thủ tục, quy trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú được tiến hành theo quy định đã đề ra, vì vậy vai trò của Mặt trận từ Trung ương đến địa phương là rất quan trọng, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 thật sự là sự kiện chính trị của cả đất nước, của dân tộc, cũng là ngày hội lớn của toàn dân.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đại biểu tham dự đã biểu quyết nhất trí về dự kiến tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 217 đại biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị này, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện, ban hành các văn bản gồm Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Thông báo Công việc bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Báo cáo kết quả Hiệp thương lần thứ nhất gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia và các cơ quan liên quan theo quy định.