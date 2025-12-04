Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Khánh Hòa cảnh báo ngập sâu hơn 3m, yêu cầu khẩn trương sơ tán dân

Phùng Quang
TPO - Do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Khánh Hòa được cảnh báo ngập sâu từ 0,5 - 2m. Tại các khu vực trũng, thấp, mức ngập có thể vượt 3m. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, huy động tối đa lực lượng ứng phó.

Theo bản tin ngày 4/12 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh tiếp tục xuất hiện mưa vừa đến mưa to, riêng vùng núi phía Tây có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở mức 50 - 120mm; một số nơi ghi nhận lượng mưa cao đột biến như Khánh Hiệp 206,8mm, Thủy điện Đa Nhim 137,6 mm, Sơn Thái 133,8mm…
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều xã, phường như: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Thọ, Tây Nha Trang, Nam - Bắc Nha Trang… được cảnh báo ngập sâu từ 0,5 - 2m. Tại các khu vực trũng, thấp, mức ngập có thể vượt 3m, nguy cơ kéo dài trong ngày và đêm 4/12.

Mực nước bắt đầu dâng cao ở phường Bắc Nha Trang.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

UBND các xã, phường và đặc khu phải rà soát ngay các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập sâu kéo dài; chủ động tổ chức di dời, sơ tán dân theo phương châm “4 tại chỗ”.

Những địa điểm đã được cảnh báo mức nguy hiểm phải hoàn thành việc di dời dân trước khi mưa lũ gia tăng. Trường hợp người dân không chấp hành di dời, chính quyền cơ sở được yêu cầu kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương ngập lụt trong công tác sơ tán dân. Sở Xây dựng chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực để tham gia cứu hộ khi có lệnh điều động của UBND tỉnh. Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương được giao theo dõi sát tình hình hồ chứa thủy lợi, thủy điện; hướng dẫn vận hành phù hợp dự báo thời tiết, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập vùng hạ du. Các đơn vị quản lý hồ chứa phải điều chỉnh giảm lưu lượng xả, điều tiết hợp lý để cắt giảm đỉnh lũ.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm cập nhật liên tục diễn biến mưa lũ, nguy cơ sạt lở, lũ quét và thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân. Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp chính quyền địa phương triển khai phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn tối đa. Đồng thời, các đơn vị phải duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để chỉ đạo xử lý.

Phùng Quang
