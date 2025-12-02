Khánh Hòa: Dân vùng lũ chủ động thuê xe thu gom rác, nhanh chóng ổn định đời sống

TPO - Sau lũ, nhiều khu dân cư ở Khánh Hòa vẫn ngập rác thải. Người dân chủ động góp tiền thuê dịch vụ tư nhân thu gom, nhanh chóng dọn dẹp đường phố, bảo vệ sức khỏe và ổn định đời sống hàng ngày.

Đã hơn một tuần kể từ khi nước lũ rút, nhiều khu dân cư tại các phường, xã như: Tây Nha Trang, Diên Điền, Diên An và Diên Khánh vẫn ngổn ngang rác thải. Từ bùn đất, gỗ mục cho đến đồ gia dụng hư hỏng được người dân dọn ra khỏi nhà, tất cả chất thành từng đống khổng lồ gây ô nhiễm môi trường.

Rác chất đống trên đường 23 tháng 10 đoạn đi qua địa phận xã Diên An.

Bà Nguyễn Thị Xinh (trú tổ 2 Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang) chia sẻ: “Rác tấp đống nhiều ngày, mùi hôi thối nồng nặc, không ai chịu nổi”.

Trước tình trạng này, nhiều hộ dân ở phường Tây Nha Trang đã chủ động thuê các nhóm dịch vụ tư nhân để nhanh chóng giải phóng những đống rác khổng lồ mọc lên khắp các tuyến đường. Ông Vũ Đình Chung (trú khu Vĩnh Điềm Trung) cho biết, ông đã vận động bà con trong tổ góp tiền thuê xe đến dọn. “Đồ ăn hư, rác sinh hoạt chất đống không chỉ gây mùi hôi thối mà còn làm kẹt đường. Trước mắt phải chung tay cùng nhau làm sạch trước cửa nhà mình”, ông Chung chia sẻ.

Rác chất thành hàng dài trước quán tạp hóa ở khu vực xã Vĩnh Ngọc.

Một nhà dân ở khu Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang bị đống rác lớn che khuất.

Rác nhiều chắn cả lối đi.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ (trú tổ 4 Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang) cho biết, các hộ gia đình quanh khu vực đã cùng nhau góp mỗi nhà 150.000 đồng để thuê xe thu gom rác. “Việc thuê dịch vụ tư nhân tuy tốn kém chút nhưng là cách nhanh nhất để nhanh chóng giải quyết tình trạng ô nhiễm sau lũ. Để lâu nữa sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình cũng như nguy cơ dịch bệnh”, bà Nữ nói.

Người dân thuê dịch vụ tư nhân dọn rác.

Anh Lê Trung Nguyên (trú phường Tây Nha Trang) những ngày này đã chuyển sang làm dịch vụ thu gom rác. Anh Nguyên kể, nước lũ rút 2-3 ngày thì rác ở các tuyến đường bắt đầu nhiều lên, anh có xe nên được người dân gọi thuê thu gom rác. Xe của anh Nguyên thu gom rác từ khu dân cư ra bãi tập kết rác để cho xe rác lớn của công ty môi trường xử lý tiếp.

"Tôi gọi thêm anh em khác cùng làm. Mỗi ngày, chúng tôi làm từ 7- 17h, không nghỉ trưa và chở khoảng 15–16 chuyến xe với hơn 3 tấn rác/xe. Mỗi xe như vậy chúng tôi được trả 500.000 đồng. Nhà tôi ở vùng ngập cũng còn ngổn ngang lắm nhưng nhu cầu của người dân quá nhiều nên tôi cố gắng để cùng góp sức dọn sạch đường phố và cũng vừa kiếm thêm thu nhập”, anh Nguyên chia sẻ.

Công nhân môi trường làm việc liên tục trong tuần qua.

Các nhân lực của TP.HCM hỗ trợ thu gom rác ở Khánh Hòa.

Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang cho biết, đơn vị đã huy động hàng trăm công nhân làm việc liên tục nhiều ngày qua. Tuy nhiên, lượng rác quá lớn nên hiện vẫn còn tồn đọng nhiều trong các khu dân cư vùng ngập. Đặc biệt, TP.HCM cũng đã điều động 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác và 300 nhân lực tham gia hỗ trợ. Công tác hỗ trợ dự kiến duy trì cho đến khi tình hình thu gom rác sau lũ ở Khánh Hòa tạm ổn.

Trước đó, ngày 29/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các địa phương và đơn vị chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, làm việc kể cả ban đêm để thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tồn đọng sau lũ, bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng dịch.