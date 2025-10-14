Người Thái Nguyên mỏi mắt ‘bới rác’ tìm đồ đạc sau lũ

TPO - Sau khi lũ rút, nhiều người tìm đến các bãi rác mới phát sinh "bới rác" tìm đồ hữu ích có thể sử dụng hoặc bán ve chai.
Tại phường Linh Sơn (TP. Thái Nguyên), sau khi lũ rút, một bãi rác dài gần 300m xuất hiện dọc ven đường, chất đầy bùn đất và rác thải sinh hoạt. Nhiều vật dụng trong nhà như bàn ghế, quần áo, nồi niêu, chăn màn… bị ngập, hư hỏng, người dân buộc phải mang ra tập kết, chờ thu gom xử lý.
Những vật dụng còn sử dụng được và có giá trị thường được người dân chọn riêng, để sang một bên tận dụng lại.
Sau lũ, việc nhặt rác cũng dễ tìm thấy đồ hơn, nhiều vật dụng còn nguyên vẹn hoặc chỉ hư hỏng nhẹ.