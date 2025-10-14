Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người Thái Nguyên mỏi mắt ‘bới rác’ tìm đồ đạc sau lũ

Thanh Hiếu - Đức Nguyễn - Dương Triều

TPO - Sau khi lũ rút, nhiều người tìm đến các bãi rác mới phát sinh "bới rác" tìm đồ hữu ích có thể sử dụng hoặc bán ve chai.

VIDEO: Nhặt rác mưu sinh sau khi lũ rút ở Thái Nguyên.
tp-tienphong-10.jpg
Sau khi lũ rút, nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên ngập trong rác thải, lẫn cả những vật dụng sinh hoạt còn có thể tận dụng.
tp-tienphong-23.jpg
tp-tienphong-7.jpg
Tại phường Linh Sơn (TP. Thái Nguyên), sau khi lũ rút, một bãi rác dài gần 300m xuất hiện dọc ven đường, chất đầy bùn đất và rác thải sinh hoạt. Nhiều vật dụng trong nhà như bàn ghế, quần áo, nồi niêu, chăn màn… bị ngập, hư hỏng, người dân buộc phải mang ra tập kết, chờ thu gom xử lý.
tp-tienphong-8.jpg
Người dân tranh thủ nhặt nhựa, lon bia, hay đồ kim loại cũ để bán ve chai hoặc mang về sửa lại sử dụng.
tp-tienphong-9.jpg
“Đồ người khác vứt đi nhưng mình thấy còn dùng được thì nhặt về tận dụng, nhà tôi ngập cao nên nhiều đồ cũng hư hại hết”, người đàn ông chia sẻ.
tp-tienphong-3.jpg
Anh Nguyễn Đạt (phường Trưng Vương) cho biết, sau lũ, nhiều gia đình phải bỏ đi hàng loạt đồ dùng do bị ngập nước, bám bùn. “Tôi tranh thủ ra xem, cái gì còn dùng được nhặt về rửa sạch để dùng lại, còn chai nhựa, sắt vụn gom bán ve chai kiếm thêm ít tiền”, anh Đạt chia sẻ.
tp-tienphong-17.jpg
tp-tienphong-16.jpg
tp-tienphong-12.jpg
Những vật dụng còn sử dụng được và có giá trị thường được người dân chọn riêng, để sang một bên tận dụng lại.
tp-tienphong-6.jpg
Một khung thép cũ được người dân nhặt từ bãi rác, sau đó chia nhỏ để bán ve chai.
tp-tienphong-19.jpg
Có những gia đình 3-4 người cùng nhau ra bãi rác… nhặt nhạnh vật dụng để kiếm thêm thu nhập mưu sinh.
tp-tienphong-4.jpg
tp-tienphong-5.jpg
tp-tienphong-18.jpg
Sau lũ, việc nhặt rác cũng dễ tìm thấy đồ hơn, nhiều vật dụng còn nguyên vẹn hoặc chỉ hư hỏng nhẹ.
tp-tienphong-15.jpg
Đồ dùng sinh hoạt bị vứt đi vì ngập nước.
tp-tienphong-25.jpg
Những hoạt động nhặt rác sau lũ không chỉ giúp người dân kiếm thêm thu nhập mà còn góp phần dọn dẹp, làm sạch môi trường sống, giảm thiểu rác thải, giúp người dân có kế sinh nhai ổn định sau thiên tai....
Thanh Hiếu - Đức Nguyễn - Dương Triều
#Thái Nguyên #lũ rút #nhặt rác #mưu sinh #thiên tai #mưu sinh bão lũ #Lũ Thái Nguyên

