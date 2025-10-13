Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm tiếp sức đồng bào vùng lũ Thái Nguyên

TPO - Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã nhấn chìm nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên, để lại những thiệt hại nặng nề về người và của. Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác của Báo Tiền Phong cùng các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam, đại diện các nhà hảo tâm đã có mặt tại phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên), một trong những "rốn lũ", để thăm hỏi, động viên và trao tặng những món quà ý nghĩa, tiếp thêm sức mạnh cho bà con vượt qua khó khăn.

Ngày 13/10, Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 11 tại Thái Nguyên. Tham gia đoàn công tác Báo Tiền Phong có Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, trưởng đoàn; Nhà báo Nguyễn Ngọc Cương – Phó Tổng Thư ký Báo Tiền Phong điện tử, Phụ trách Văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc Bộ; ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong.

Căn nhà của gia đình ông Đặng Đình Quý (tổ dân phố Già, phường Linh Sơn) bị hư hại hoàn toàn do mưa lũ. Ảnh: Xuân Tùng

Trở lại phường Linh Sơn những ngày sau lũ, khung cảnh vẫn còn ngổn ngang, tan hoang. Vết bùn đất còn hằn sâu trên những rặng cây, bức tường, có nơi lên đến tận nóc nhà. Dây điện chằng chịt vướng đầy cỏ rác, tường nhà ngấm nước đổ sập, và đồ đạc hư hỏng nằm la liệt khắp nơi. Nhiều diện tích hoa màu, lúa trên úng ngập, đổ rạp.

Theo ông Trần Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Linh Sơn, phường Linh Sơn có gần 6.000 dân, với diện tích 4km2; địa thế bám dọc hai bên sông Cầu 18km. Ảnh hưởng bão số 11 vừa qua, trên 90% diện tích và hộ dân của phường bị ngập sâu, nhiều trụ sở, trường học ngập từ 1 – 3m.

Với tinh thần sẻ chia và tương thân tương ái, đoàn công tác Báo Tiền Phong và đại diện các đơn vị doanh nghiệp đã đến thăm nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nơi mà nỗi đau bởi thiên tai lại chồng chất lên những phận đời vốn đã éo le.

Dấu vết ngập lụt in hằn trên khắp khung cảnh nhà dân, ruộng đồng ở phường Linh Sơn. Ảnh: Xuân Tùng

“Nước lên nhanh quá, chỉ kịp chạy người"

Điểm đến đầu tiên của đoàn là gia đình ông Đặng Đình Quý (hơn 70 tuổi, tổ dân phố Già) thuộc diện gia đình chính sách thờ cúng liệt sĩ, cũng là hộ nghèo. Cơn lũ dữ đã đánh sập gần hết căn nhà cấp bốn, nơi hai ông bà già đang cưu mang hai đứa cháu nhỏ học tiểu học. Bản thân ông Quý bị câm, vợ ông Quý bị điếc.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình ông Quý, bà Phạm Thị Toan - Tổ trưởng tổ dân phố Già cho hay: "Gia đình ông Quý là hộ nghèo nhiều năm nay. Giờ nhà sập, không còn nơi thờ cúng các liệt sĩ. Chúng tôi đang vận động cộng đồng chung tay xây dựng lại cho gia đình ông ngôi nhà để có chỗ trú mưa nắng, chăm sóc hai cháu nội và có nơi thờ cúng các liệt sĩ".

Nhà báo Phùng Công Sưởng- Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; chị Phạm Thị Thu Hiền- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh cùng các Á hậu, người đẹp thăm hỏi, động viên gia đình ông Đặng Đình Quý. Ảnh: Dương Triều - Xuân Tùng

Đoàn đã đến gia đình ông Dương Phục Hưng, một hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Ông Hưng bị tai biến, hỏng một mắt, còn vợ - bà Mai cũng đã hỏng cả hai mắt. Căn nhà cấp bốn ọp ẹp của hai ông bà đã bị ngập hoàn toàn.

Chị Dương Lệ Thoa, con gái ông Hưng, cho biết: "Nước lên nhanh quá, chỉ kịp đưa ông bà sang nhà chú bên cạnh sơ tán thôi chứ chẳng còn lấy lại được gì cả”.

Đón nhận những phần quà hỗ trợ từ đoàn công tác, chị Thoa nghẹn ngào: “Gia đình cảm thấy rất vui, cảm ơn đoàn đã đến động viên, trao những phần quà thiết thực. Đến chiều tối hôm qua mới có điện để đun nấu được ít cơm ăn nước uống. Những chai nước, bao gạo và nhu yếu phẩm lúc này rất đáng quý, nhất là những gia đình bị ngập, mất trắng như gia đình tôi”.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình ông Dương Phục Hưng. Ảnh: Xuân Tùng

Rời nhà ông Hưng, đoàn tiếp tục đến thăm gia đình em Nguyễn Ngọc Khánh Hân (học sinh lớp 9) có hoàn cảnh đặc biệt. Gia đình em có 4 chị em, công việc của bố mẹ các em không ổn định. Bản thân Hân đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo về máu, mỗi năm đều phải xuống Hà Nội điều trị.

Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi gần như toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập của em. Thế nhưng, khi được hỏi về ước mơ, cô bé vẫn nở nụ cười trong veo: "Con thích hát và con muốn làm ca sĩ ạ".

Em Nguyễn Ngọc Khánh Hân dọn dẹp, vệ sinh đồ dùng sau mưa lũ. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên tặng quà gia đình em Khánh Hân. Ảnh: Xuân Tùng

Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các Á hậu, người đẹp thăm hỏi, tặng quà cho bà Ngô Minh Ngọ, người già neo đơn diện hộ nghèo tại tổ dân phố Già, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Luôn đồng hành, bên cạnh những lúc khó khăn

Tại các điểm đến, Nhà báo Phùng Công Sưởng cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và các Á hậu, người đẹp Việt Nam, đại diện các đơn vị đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tận tay bà con những phần quà thiết thực gồm tiền mặt, gạo, sữa và nhu yếu phẩm. Tổng giá trị phần quà, tiền mặt và hiện vật là gần 500 triệu đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, hậu quả ngập lụt không chỉ đong đếm bằng vật chất mà cả về tinh thần, sức khoẻ… của các hộ dân, gia đình. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong những ngày qua, không chỉ thông tin trên mặt trận truyền thông mà còn kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng để động viên, san sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ thêm, Báo Tiền Phong đã kết nối với các đơn vị doanh nghiệp để có những hỗ trợ y tế thiết yếu sau lũ cùng hàng chục tấn gạo, nước uống, sữa, trứng... chung tay giúp người dân vơi bớt phần nào nỗi lo toan sau lũ bão.

Những món quà dù không lớn nhưng là tình cảm, tấm lòng của những người may mắn hơn gửi đến bà con. Chúng tôi mong muốn bà con thấy được rằng mình không đơn độc, đồng bào cả nước luôn đồng hành, luôn bên cạnh trong những lúc khó khăn nhất. Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, chị Phạm Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên trân trọng cảm ơn tình cảm của Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm. "Đây là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi có thêm niềm tin và sức mạnh để khắc phục hậu quả. Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương sẽ tiếp tục rà soát để chuyển những món quà, tình cảm của đoàn công tác tới các hộ dân, đơn vị và học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bão số 11 vừa qua”, chị Hiền nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, cùng đại diện các đơn vị đồng hành trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: Dương Triều