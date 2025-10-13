Đưa trạm lọc nước Quân đội chế tạo hỗ trợ người dân vùng lũ Thái Nguyên và Bắc Ninh

TPO - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, tổ công tác Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã nhanh chóng đưa 2 trạm lọc nước quân sự TLN-3,5A do đơn vị chế tạo, cơ động lên Thái Nguyên và Bắc Ninh hỗ trợ người dân đang thiếu nước sạch.

Từ chiều 11/10, đoàn công tác Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Viện KH và CNQS) do Đại tá Dương Nhật Dân - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện, làm trưởng đoàn, đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh triển khai 2 trạm lọc nước cơ động tới hỗ trợ người dân ở hai địa phương này.

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đưa Trạm lọc nước quân sự TLN-3,5A tới hỗ trợ đồng bào Thái Nguyên.

Trạm lọc nước quân sự TLN-3,5A được Viện KH và CNQS nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đặt trên khung gầm xe tải Kamaz-4326. Trạm có hệ thống lọc nhiều cấp, kết hợp với các vật liệu lọc đa năng để loại bỏ cặn bẩn, mùi vị, chất vô cơ, chất phóng xạ, chất độc và các vi khuẩn gây bệnh có trong môi trường nước.

Hệ thống lọc đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, có chế độ vận hành tự động, liên tục với công suất lọc 3,5m3/h đối với nước sạch sinh hoạt và 300 lít/giờ đối với nước ăn uống, cùng kíp vận hành 3 người.

Đại tá Dương Nhật Dân cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, “còn người dân đến thì bộ đội chưa nghỉ”, cán bộ Viện KH và CNQS thay phiên nhau làm việc để bảo đảm phục vụ bà con liên tục. Các trạm lọc nước của đơn vị đã hoạt động hết công suất, nhằm cung cấp nước sạch sinh hoạt và nước tinh khiết cho nhân dân tại các địa phương trên.

Trạm lọc nước quân sự TLN-3,5A đã và đang phục vụ nhu cầu nước sạch cấp thiết cho người dân Bắc Ninh.

“Anh em ai cũng thấm mệt nhưng chúng tôi rất vui vì đã mang được chính những sản phẩm do các nhà khoa học của Viện đã nghiên cứu, kịp thời tới giúp nhân dân vùng lũ lúc này. Qua đó góp một phần công sức nhỏ bé để hỗ trợ địa phương và đồng bào sớm ổn định lại cuộc sống”, Đại tá Dương Nhật Dân chia sẻ.

Theo bà Lê Thị Oanh - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 32 (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), trong đợt lũ lụt vừa qua, 100% các hộ gia đình trên địa bàn bị ngập sâu dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng. Nước hồ sau lũ rất đục, nhưng qua thiết bị lọc đã trong vắt, uống có cảm giác như uống nước khoáng đóng chai.

Đến điểm đặt trạm lọc nước quân sự từ sớm để lấy nước sạch, chị Phạm Thị Cúc - người dân ở phường Quan Triều, cho biết nhà chị bị ngập sâu hơn 2m trong đợt mưa lũ sau hoàn lưu bão số 11. Trong thời gian bị cô lập, gia đình chị nhận được tiếp tế lương thực và nước đóng chai từ Ban Chỉ huy quân sự phường Quan Triều.

Trạm lọc nước quân sự TLN-3,5A do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự nghiên cứu, chế tạo.

“Tuy nhiên, nước sinh hoạt vẫn phải lấy từ nước mưa dự trữ mới đáp ứng đủ nhu cầu trong khi chưa mua được máy lọc nước mới. Nhận được thông tin bộ đội đưa nước sạch về giúp bà con, chúng tôi rất vui và rất mong chờ. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm!”, chị Cúc xúc động nói.