Hàng loạt đèo lên Đà Lạt tiếp tục sạt lở

Thái Lâm
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đèo dẫn vào Đà Lạt như D’Ran, Mimosa, Prenn và Sa Com đồng loạt sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, gây gián đoạn giao thông.

Sáng 4/12, lãnh đạo UBND xã D’Ran (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, mưa lớn kéo dài suốt đêm đã làm một đoạn đèo D’Ran bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Vụ sạt lở gây gián đoạn giao thông trên tuyến kết nối Đà Lạt với các tỉnh, thành phía Nam.

z7290869711784-22ff7df424ca56d2e9f22edf824d8daf-3753.jpg
Xuất hiện một điểm sạt lở trên đèo D'ran sáng 4/12. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo lãnh đạo UBND xã D’Ran, điểm sạt lở nằm phía dưới khu vực Cầu Treo, lượng đất đá đổ xuống khá lớn. Lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp để bảo đảm phương tiện có thể qua lại.

Trong sáng nay, chính quyền phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nhiều điểm sạt trượt trên các đèo Mimosa, Prenn và Sa Com. Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, mưa lớn đêm 3/12 khiến taluy dương tại nhiều vị trí bị sạt, cây rừng và đất đá tràn xuống chiếm hết mặt đường.

deo-mimosa.jpg
Sạt lở tại đường tạm trên đèo Mimosa. Ảnh: CTV.

Cụ thể, tại đèo Mimosa ghi nhận một điểm sạt lớn và phải huy động nhiều phương tiện cơ giới để giải tỏa. Còn đèo Prenn và Sa Com, hàng loạt cây rừng gãy đổ, chắn ngang đường, buộc lực lượng chức năng phải túc trực xuyên buổi sáng để cưa cắt, khơi thông dòng xe.

Trước đó, tối 3/12, mưa lớn kéo dài khiến đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, bùn đất tràn lấp toàn bộ mặt đường, chia cắt giao thông.

Thời gian gần đây, các tuyến đèo trọng yếu dẫn vào Đà Lạt liên tiếp gặp sự cố do mưa lớn. Cụ thể, sáng 20/11, đèo Mimosa từng bị tê liệt sau khi một đoạn taluy âm dài gần 100m sạt xuống vực, khiến kết cấu nền đường bị sụt lún nghiêm trọng. Tuyến này chỉ được tạm thông vào ngày 30/11 khi đường tránh qua điểm sạt lở hoàn thành.

deo-mimosa-1.jpg
Một lượng lớn đất đổ xuống mặt đường tạm đèo Mimosa. Ảnh: CTV.

Vào ngày 17/11, đoạn đèo Prenn gần cầu Datanla cũng bất ngờ sạt xuống taluy âm, làm lộ mảng bê tông cốt thép bị kéo trượt và nhiều vết nứt lớn chạy dài khoảng 100m dọc mặt đường. Đến 25/11, tuyến mới được tạm thời thông xe.

Đèo Prenn và Mimosa dài khoảng 10-11km, nằm trên quốc lộ 20. Đây là hai tuyến huyết mạch kết nối Đà Lạt với TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Những sự cố liên tiếp trong mùa mưa đang gây áp lực lớn lên công tác đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ thành phố.

Thái Lâm
#sạt lở #đèo D'Ran #đèo Mimosa #đèo Prenn #giao thông #Lâm Đồng #Đà Lạt

