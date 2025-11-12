Sạt lở đèo D’Ran, người dân phải băng rừng lội bùn đi làm, đi học

Lâm Đồng ban lệnh khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D’Ran và đèo Gia Bắc

Ngày 12/11, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông trên đèo D’Ran (Quốc lộ 20, đoạn Km262+400 - Km262+530) và đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28, đoạn Km47+252 – Km54+000).

Sạt lở trên đèo Gia Bắc.

Theo đó, dự án xử lý sạt lở khu vực cầu Treo trên đèo D’Ran (phường Xuân Trường - Đà Lạt) có kinh phí 5 tỷ đồng, trong khi công trình tại đèo Gia Bắc qua xã Sơn Điền được đầu tư 4,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cả hai công trình là 45 ngày kể từ ngày ký lệnh xây dựng khẩn cấp. Nguồn vốn được trích từ ngân sách Trung ương bổ sung cho hoạt động kinh tế đường bộ năm 2025 và các nguồn ngân sách Nhà nước cân đối khác.