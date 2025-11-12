Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Sạt lở đèo D’Ran, người dân phải băng rừng lội bùn đi làm, đi học

Thái Lâm

TPO - Sau sạt lở đèo D’Ran, người dân Lâm Đồng phải băng rừng, lội bùn qua đường tạm trơn trượt để đi làm, đưa con đến trường.

Người dân băng rừng, lội bùn qua đường tạm, tránh sạt lở đèo D’Ran.
tp-32.jpg
Do đèo D’Ran sạt lở﻿ và bị cấm lưu thông, những ngày qua người dân khu vực Trạm Hành (phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã tự mở đường xuyên rừng để đưa con đến trường, đảm bảo việc đi lại và sinh kế hằng ngày.
tp-11.jpg
Cách điểm sạt lở khoảng 500m về phía Trạm Hành, người dân đã mở một lối mòn dài chừng 400m.
tp-21.jpg
Theo người dân khu vực Trạm Hành, tuyến đường này vòng qua khu vực sạt lở để nối lại với đèo D’Ran tại khu vực cầu Treo trên quốc lộ 20.
tp-26.jpg
tp-16.jpg
tp-13.jpg
tp-5.jpg
Có mặt tại tuyến đường này vào sáng 12/11, PV ghi nhận hàng trăm lượt xe di chuyển qua lại.
tp-3pg.jpg
tp-2.jpg
tp-1.jpg
Từng tốp học sinh, công nhân phải dắt xe băng qua rừng, lội bùn, men theo triền dốc để kịp giờ làm, giờ học.
tp-9.jpg
Nhiều người dân phải cầm giày, dép trên tay đi bộ qua đoạn đường lún bùn đất.
tp-30.jpg
tp-25.jpg
tp-29.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu (phường Xuân Trường - Đà Lạt) cho biết, đường mới mở trơn trượt, xe dễ bị lún bánh và ngã. Tuy nhiên đây là không còn lựa chọn nào khác.
tp-7.jpg
Người dân vui vẻ bằng rừng, lội bùn qua đường tạm.
tp-20.jpg
Sáng cùng ngày, hàng chục người dân Trạm Hành tập trung đổ đất đá mở đường, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.
tp-18.jpg
Người dân dùng xe múc, máy tải nhỏ để chở đất đá đắp đường.
tp-23.jpg
Ông Dương Văn Dũng (57 tuổi, trú phường Xuân Trường - Đà Lạt) cho biết, con đường dân sinh mà người dân đang sử dụng tạm thời thực chất được mở trên tuyến đường sắt cũ, bỏ hoang nhiều năm. Sau khi đèo D’Ran bị sạt lở hai ngày, bà con đã chung tay san lấp và mở lối để xe máy có thể đi qua
tp-22.jpg
"Lúc đầu chỉ vài người xúc đất, lấp ổ gà cho xe honda chạy được, rồi dần dần ai có cuốc, có xẻng đều góp sức. Mấy ngày nay mưa nên có nhiều người ngã, nhưng vẫn phải đi vì không còn đường nào khác", ông Dũng chia sẻ.
tp-10.jpg
Lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt hướng dẫn người dân đi theo con đường dân sinh vừa mở để tránh điểm sạt lở.
tp-2-2237.jpg
Đèo D’Ran là tuyến huyết mạch nối Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) với Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đồng thời là trục vận chuyển nông sản, hàng hóa chủ lực của vùng Đông Lâm Đồng.
tp-1-2731.jpg
Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục điểm sạt lở trên đèo D'Ran.
z7173562331599-f8c42a42275b9d94fdfa322356f928f0.jpg
Trước đó, từ ngày 26 đến 30/10, mưa lớn kéo dài đã khiến đèo D’Ran xảy ra sạt lở, lún nứt nền và mặt đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Vì không đảm bảo an toàn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo này từ đêm 28/10.

Lâm Đồng ban lệnh khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D’Ran và đèo Gia Bắc

Ngày 12/11, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông trên đèo D’Ran (Quốc lộ 20, đoạn Km262+400 - Km262+530) và đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28, đoạn Km47+252 – Km54+000).

z7170571307870-8688c0bd4f10c035d0c377531041f5be-873.jpg
Sạt lở trên đèo Gia Bắc.

Theo đó, dự án xử lý sạt lở khu vực cầu Treo trên đèo D’Ran (phường Xuân Trường - Đà Lạt) có kinh phí 5 tỷ đồng, trong khi công trình tại đèo Gia Bắc qua xã Sơn Điền được đầu tư 4,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cả hai công trình là 45 ngày kể từ ngày ký lệnh xây dựng khẩn cấp. Nguồn vốn được trích từ ngân sách Trung ương bổ sung cho hoạt động kinh tế đường bộ năm 2025 và các nguồn ngân sách Nhà nước cân đối khác.

Thái Lâm
