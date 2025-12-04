Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Biển Đông sắp đón bão số 16

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (4/12), vùng biển phía đông của khu vực miền Trung Philippin đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, dự báo khoảng ngày 6-7/12 áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippin vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão số 16.

Theo ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 16 sau khi hình thành trên Biển Đông sẽ hoạt động rất khó lường do tương tác với không khí lạnh.

Nhận định sớm cho thấy, cơn bão này có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của khu vực Trung và Nam Trung Bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to ở các tỉnh từ Huế đến Khánh Hòa. Đây cũng là khu vực vừa trải qua một đợt mưa lũ lịch sử.

Hiện nay, khu vực này cũng đang trải qua một đợt mưa lớn từ ngày 2/12, tính riêng từ đêm qua và sáng nay (4/12), khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số trạm 180mm như trạm Bà Nà (Đà Nẵng) 228.2mm, Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 196mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 189mm, Phan Dũng (Lâm Đồng) 202.4mm.

Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, tỉnh Khánh Hòa và miền Đông Nam Bộ mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Dự báo từ ngày 5/12, mưa lớn ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

z5846077875999-8115cce8adcae94ded27e7258d5e43a7.jpg
Biển Đông có khả năng đón bão số 16 vào đầu tuần tới.

Nhận định xa hơn, trong tháng 12/2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/ATNĐ.

Cũng trong tháng 12/2025, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong đó lượng mưa khu vực từ Nam Quảng Trị trở vào đến khu vực phía bắc của duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Việt Nam đang trải qua một mùa bão lịch sử. Tính đến hết tháng 11/2025, đã có 21 cơn bão/ATNĐ (15 bão, 6 ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông, trở thành năm có số lượng bão/ATNĐ hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông kể từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961), năm nhiều nhất trước đó là 2017 với 20 cơn bão/ATNĐ (16 bão, 4 ATNĐ).

Ngoài kỷ lục về số lượng bão/ATNĐ, mùa bão năm 2025 còn ghi nhận một số tính chất đặc biệt, bất thường và cực đoan. Cơn bão số 1 (WUTIP) là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 6 sau hơn 40 năm. Cơn bão số 9 (RAGASA) với cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17 đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng hoạt động trên khu vực Biển Đông.

ATNĐ cuối tháng 11 bắt nguồn từ cơn bão Senyar trở thành xoáy thuận nhiệt đới đầu tiên di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong lịch sử. Trong quá khứ đã từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, nhưng chiều ngược lại thì chưa từng ghi nhận.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 12/2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc, tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1 và 2 năm 2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Nguyễn Hoài
