Đào chết khô sau mưa bão, nông dân thất thần lo mất vụ Tết

Chính quyền xã Toàn Lưu cho biết, sau đợt mưa bão vừa qua, hàng chục nghìn gốc đào trên địa bàn đã bị gãy, chết do mưa lũ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân trồng đào. Đây là mùa vụ quan trọng, vì nhiều hộ dân chăm sóc mấy năm trời, dịp Tết mới cho thu nhập. Ngoài số lượng cây đã bị chết, chính quyền cũng lo ngại chất lượng hoa của những cây còn lại có thể giảm sút, phát triển chậm do bị suy yếu sau mưa bão. Hiện địa phương đang phối hợp với người dân thống kê thiệt hại, hỗ trợ biện pháp khắc phục và tìm cách cứu những cây còn khả năng hồi phục, nhằm giảm bớt hậu quả cho vụ Tết sắp tới.