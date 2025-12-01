Đào chết khô sau mưa bão, nông dân thất thần lo mất vụ Tết

TPO - Sau đợt mưa bão vừa qua, nhiều gốc đào bị quật đổ, héo chết, khiến người dân tại “thủ phủ” làng đào đứng trước nguy cơ mất Tết.
Khoảng 3 tháng nữa là đến Tết, thế nhưng, hàng loạt gốc đào từ 3-5 năm tuổi phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết đã héo khô, chết hàng loạt khiến người trồng đào chỉ biết ngậm ngùi xót xa.
Ngoài thiệt hại về số lượng, người trồng đào còn phải đối mặt với nỗi lo về chất lượng hoa của những cây còn sót lại. Sau đợt bão, nhiều cây bị suy yếu, phát triển chậm, khó nở hoa đúng dịp Tết.
Tại xã Toàn Lưu có hơn 110ha trồng hoa, cây cảnh. Trong đó, có hơn 600 hộ dân trồng đào với diện tích khoảng 108ha, tập trung ở thôn Kim Sơn, Xuân Sơn. Mỗi năm nơi đây cung cấp cho thị trường Tết hàng nghìn gốc đào và hoa cúc các loại. Tuy nhiên thiệt hại sau mưa lũ khiến nhiều hộ dân mất Tết khi không có nguồn thu nhập.
Theo thống kê, riêng tại thôn Kim Sơn đã có hơn 30.000 gốc đào từ 1 - 3 năm tuổi bị chết. Người dân trong thôn đang đối mặt với một cái Tết vô cùng khó khăn.
Chính quyền xã Toàn Lưu cho biết, sau đợt mưa bão vừa qua, hàng chục nghìn gốc đào trên địa bàn đã bị gãy, chết do mưa lũ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân trồng đào. Đây là mùa vụ quan trọng, vì nhiều hộ dân chăm sóc mấy năm trời, dịp Tết mới cho thu nhập. Ngoài số lượng cây đã bị chết, chính quyền cũng lo ngại chất lượng hoa của những cây còn lại có thể giảm sút, phát triển chậm do bị suy yếu sau mưa bão. Hiện địa phương đang phối hợp với người dân thống kê thiệt hại, hỗ trợ biện pháp khắc phục và tìm cách cứu những cây còn khả năng hồi phục, nhằm giảm bớt hậu quả cho vụ Tết sắp tới.