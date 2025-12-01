Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Lai: Hơn 30m cầu bị sập trong bão 13, người dân phải đi đường vòng xa

Trương Định
TPO - Trong bão số 13, cầu Canh Sơn, trên một tuyến giao thông chính nối thôn Canh Tân với làng Hà Lũy (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) bị đứt gãy hơn nửa chiều dài. Chính quyền địa phương đang khẩn trương lập phương án sửa chữa.

Ngày 1/12, ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai cho Tiền Phong biết đang giao phòng Kinh tế, phối hợp với ban quản lý dự án khẩn trương đề xuất phương án sửa chữa cây cầu Canh Sơn, bị đứt gãy trong bão 13.

Theo Chủ tịch UBND xã Vân Canh, bão số 13 gió mạnh kèm mưa lớn khiến nước dâng cao, cầu Canh Sơn đi từ thôn Canh Tân qua làng Hà Lũy (xã Vân Canh) bị đứt gãy hơn 30m. Đây là một trong những trục giao thông chính, việc cầu bị gãy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân cũng như học sinh đi học.

z7279837505067-c3775833a788081b07e558340bdc13ff.jpg
Cây cầu bị gãy hơn 30m.

“Hiện nay, người dân phải đi đường vòng tương đối xa do cầu bị gãy. Địa phương đã tiến hành rào chắn, cảnh báo cho người dân. Vừa rồi xã đã có báo cáo thiệt hại, UBND tỉnh cũng có quyết định hỗ trợ kinh phí để sửa cầu”, ông Việt cho biết.

z7279738051027-aba16b95f25cc43b5a35eaa8d636be3a.jpg
z7279738065697-4eb6ede10808cfec035ef000a22e9977.jpg
Khu vực cầu bị đứt gãy đã được rào chắn, đặt cảnh báo. Người dân tạm thời phải đi đường vòng xa hơn nhiều so với bình thường. Ảnh: M.B.

Chủ tịch UBND xã Vân Canh thông tin thêm: Đợt bão vừa qua cũng gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng giao thông trên địa bàn, ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, diện tích rừng trồng của người dân cũng bị thiệt hại nặng nề, ước tính khoảng 7.000ha bị gãy đổ. Bão 13 cũng làm 2 ngôi nhà sập hoàn toàn, 188 nhà bị tốc mái một phần và hoàn toàn.

Thời gian qua, ngoài chính hỗ trợ của tỉnh, địa phương cũng vận động các nguồn lực để hỗ trợ người dân.

Trương Định
#Gia Lai #bão 13 #cầu Canh Sơn #thiệt hại #hạ tầng giao thông #cầu đứt gãy

