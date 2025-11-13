Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão tại Gia Lai

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 tại Gia Lai.

Ngày 13/11, đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra tại Gia Lai. Đoàn công tác có Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho bà con bị thiệt hại do bão gây ra tại Gia Lai.



Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội (Công ty Thức ăn Chăn nuôi Fago, Công ty HD Nhơn Hội, Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng) và tình hình thiệt hại tại xã Đề Gi (khu vực 26 hộ dân bị ảnh hưởng của triều cường, Cảng cá Đề Gi và khu vực tái định cư An Quang). Tại các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên, chia sẻ những thiệt hại về tài sản của các đơn vị trong cơn bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, đây là thời điểm rất quan trọng, không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, cấp ủy, chính quyền địa phương cần huy động tối đa các lực lượng quân đội, dân quân, thanh niên hỗ trợ doanh nghiệp dọn dẹp hiện trường, sửa chữa nhà xưởng, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, cần quyết tâm, nỗ lực cao nhất để các doanh nghiệp không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng để giữ đơn hàng, uy tín với khách hàng; giúp các doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân trên địa bàn.

Thủ tướng cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình thiệt hại các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Nhơn Hội.

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định, Chính phủ sẽ có các gói ưu đãi cho vay lãi suất thấp, giãn nợ, khoanh nợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra. Qua đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu có các gói giảm thuế, giảm phí, lệ phí cho các doanh nghiệp, giúp các đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tiếp tục chuyến công tác tại Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả bão tại xã Đề Gi.

Qua thống kê cho thấy, ở xã Đề Gi bị 10 nhà đổ sập hoàn toàn, 200 nhà tốc mái trên 70%, 432 nhà tốc mái từ 30-70%, 525 nhà tốc mái dưới 30% cùng nhiều thiệt hại về tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng hải sản, hạ tầng... Ước tổng thiệt hại về tài sản trên 231 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, động viên bà con cố gắng vượt qua những khó khăn do bão, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương chăm lo cho người dân.

Cùng với đó, Thủ tướng đến thăm khu vực 26 hộ bị thiệt hại của triều cường và khu tái định cư An Quang. Tại đây Thủ tướng hỏi thăm về tình hình nước, gạo có đảm bảo không. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh bà con về việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác di dời tránh trú bão an toàn, để không gây thiệt hại về người.

Thủ tướng cùng đoàn công tác chụp hình kỷ niệm với người dân.

Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần đoàn kết của bà con, chính quyền địa phương cùng nhau vượt qua khó khăn sau bão để không ai thiếu ăn, thiếu đói. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đề nghị bà con di dời về nơi tái định cư mới an toàn, ổn định hơn, không còn phải lo mỗi khi có bão. Nhà nước sẽ hỗ trợ bà con xây dựng nhà ở tại khu tái định cư mới, sẽ có chính sách hỗ trợ về vay vốn ưu đãi, giảm nợ, khoanh nợ cho bà con cũng như hỗ trợ lồng bè, giống, thức ăn để người dân khôi phục sản xuất, chăn nuôi, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng quà cho 26 hộ dân tại khu vực bị ảnh hưởng của triều cường.