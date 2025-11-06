Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng chống bão tại Gia Lai

TPO - Trưa 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Trung ương đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) tại khu vực neo đậu tàu thuyền Cảng cá Quy Nhơn.

Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh về công tác kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh tập trung kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển rời khỏi vùng nguy hiểm của bão, tìm nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó kiểm tra kỹ lưỡng các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền đang neo đậu, tuyệt đối không để người dân ở lại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra tại khu vực neo đậu tàu thuyền Cảng cá Quy Nhơn, Gia Lai.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Gia Lai tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động phòng chống bão, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn về người và hạn chế thiệt hại tối đa về tài sản cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng kiểm đếm, rà soát chặt chẽ tình hình tàu thuyền. Yêu cầu tất cả tàu thuyền trong khu vực phải vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão vào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá đây là cơn bão rất mạnh.



Phó Thủ tướng tại Sở Chỉ huy tiền phương Gia Lai.

Phó Thủ tướng đánh giá đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiệt hại lớn.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các tỉnh Nam Trung Bộ tại Sở Chỉ huy tiền phương của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, từ 9h ngày 6/11 gió, mưa ngày càng mạnh tại khu vực phía đông Gia Lai.