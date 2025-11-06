Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng chống bão tại Gia Lai

Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo của tỉnh về công tác kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh tập trung kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển rời khỏi vùng nguy hiểm của bão, tìm nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó kiểm tra kỹ lưỡng các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền đang neo đậu, tuyệt đối không để người dân ở lại.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Gia Lai tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động phòng chống bão, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn về người và hạn chế thiệt hại tối đa về tài sản cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng kiểm đếm, rà soát chặt chẽ tình hình tàu thuyền. Yêu cầu tất cả tàu thuyền trong khu vực phải vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão vào.
Phó Thủ tướng đánh giá đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiệt hại lớn.
Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các tỉnh Nam Trung Bộ tại Sở Chỉ huy tiền phương của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, từ 9h ngày 6/11 gió, mưa ngày càng mạnh tại khu vực phía đông Gia Lai.
UBND tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 6-7/11, khu vực phía đông Gia Lai có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt (như các xã Vân Canh, xã Canh Vinh, xã Canh Liên...). Còn khu vực phía tây Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.
Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Cảnh báo nguy cơ mưa tần suất lớn trong thời gian ngắn. Trên biển, vùng ven bờ tỉnh Gia Lai vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía đông tỉnh Gia Lai), giật cấp 14-15, phía tây tỉnh Gia Lai gió mạnh vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao, biển động dữ dội, đe dọa an toàn tàu thuyền, lồng bè thủy sản và các công trình ven biển.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn trên các sông vùng trũng thấp, đô thị, khu dân cư ven sông, ven biển, đặc biệt tại các khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, An Khê. Nước biển dâng toàn tuyến Quy Nhơn - Phù Cát - Hoài Nhơn.
Đặc biệt, nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt tại vùng trũng thấp, sông suối; sạt lở đất, lũ quét tại các sườn núi, taluy dương, đặc biệt tại Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro. Một số tuyến giao thông trọng điểm như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na…có khả năng bị sạt trượt, ách tắc kéo dài.