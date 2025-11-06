Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Người dân ven biển Đắk Lắk tất tả chạy bão

Huỳnh Thủy
Thái Lâm
TPO - Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống, chỉ đạo di dời người dân đến nơi an toàn. Nhiều hộ dân ở phường Sông Cầu tất bật chằng chống nhà cửa, sẵn sàng sơ tán.

Sáng 6/11, đoàn công tác do Đỗ Hữu Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống và ứng phó với bão số 13﻿.
tp-333-662.jpg
Theo đó đoàn công tác kiểm tra tại khu vực ven biển thôn Từ Nham, phường Sông Cầu. Theo dự báo, bão số 13 khi đổ bộ sẽ có cường độ rất mạnh﻿, trong đó khu vực phường Sông Cầu được xác định là điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp.
tp-333.jpg
Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (đội mũ cối, ở giữa) cho biết: “Đây là khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13. Chúng tôi đã chỉ đạo chính quyền địa phương kiên quyết cưỡng chế, di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi trú tránh an toàn; còn tài sản, nhà cửa sẽ được giao lại cho lực lượng chức năng trông coi, đồng thời tiếp tục chằng chống, gia cố để giảm thiệt hại khi bão đổ bộ”.
tp-333-2463.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản.
tp-333-4240.jpg
Ông Đỗ Hữu Huy cũng nhấn mạnh, công tác phòng chống bão đang được triển khai quyết liệt theo phương châm “4 tại chỗ”, bao gồm cả việc chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men và nước sạch để phục vụ người dân trong thời gian trú bão.
tp-333-1877.jpg
Đoàn công tác đi vào khu vực dân cư ven biển kiểm tra công tác phòng chống bão.

Nhiều hộ dân đã chủ động di dời. Bà Nguyễn Thị Mạnh, ở thôn Từ Nham chia sẻ: “Tôi sống một mình nên được lực lượng công an, bộ đội, dân quân giúp chằng chống nhà cửa. Giờ mưa to, nhà lại sát bờ biển nên rất lo. Đồ đạc để lại, chỉ mang theo ít quần áo và vật dụng cần thiết để đi tránh bão”.

tp-333-2589.jpg
Bà Phạm Thị Liên - người dân thôn Từ Nham, phường Sông Cầu chia sẻ: "Nhà tôi đã được giằng chắn xong, giờ gió to, sóng lớn, tôi chỉ kịp mang theo giấy tờ và vài thứ quan trọng. Chúng tôi chuẩn bị sẵn tinh thần đi trú bão ở nơi an toàn”.
tp-333-8405.jpg
Liên quan đến công tác phòng chống bão số 13﻿, sáng 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc, yêu cầu chủ động cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 6/11 đến hết 7/11 để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi). Trong thời gian nghỉ, các cơ sở giáo dục phải bố trí lãnh đạo, cán bộ trực theo quy định; không tổ chức dạy học hay hoạt động tập trung nếu điều kiện thời tiết và cơ sở vật chất không đảm bảo an toàn.
Huỳnh Thủy
Thái Lâm
#Đắk Lắk #bão số 13 #Kalmaegi #chạy bão

