Miền Bắc trời rét, miền Trung mưa dai dẳng

TPO - Ngày 16/12, không khí lạnh tiếp tục duy trì khiến miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong khi đó, mưa rào và mưa to cục bộ còn xuất hiện ở miền Trung và Nam Bộ, thời tiết cả nước phân hóa rõ rệt theo vùng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/12, thời tiết cả nước có sự phân hóa rõ rệt theo vùng, chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu tiếp tục duy trì ở miền Bắc và dải mây mưa ở miền Trung - Nam.

Cụ thể hơn, không khí lạnh yếu tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến trời rét về sáng và đêm, vùng núi có nơi rét đậm. Có khả năng mưa nhỏ vài nơi, nhất là vùng ven biển Bắc Bộ do tương tác không khí lạnh với độ ẩm. Không khí khô và sương mù vào sáng sớm ở các vùng nội địa.

Bắc Trung Bộ vào đêm 16 và ngày 17/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Miền Trung và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng mưa ẩm. Ảnh minh họa

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 17/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; từ ngày 16/12 phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Các khu vực khác có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 16/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2-3 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chuyên gia cảnh báo ngày và đêm 17/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 m

Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/12 chi tiết các vùng trên cả nước:

TP. Hà Nội có nhiều mây, ngày không mưa; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ có nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế có nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 22-24 độ, phía Nam 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.