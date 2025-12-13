Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Không khí lạnh mạnh, mưa lớn ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

Tú Oanh
TPO - Rét đậm, rét hại do không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn dễ gây ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất; đô thị và khu công nghiệp có thể ngập khi mưa lớn trong thời gian ngắn. Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Không khí lạnh tràn về

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (13/12), không khí lạnh mạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Trong ngày, không khí lạnh ảnh hưởng Đông Bắc Bộ rồi mở rộng sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3-4, ven biển 4-5, có nơi cấp 6 giật 7-8.

Từ 13/12, Bắc Bộ chuyển rét. Đêm 13-14/12, vùng núi và trung du rét đậm, nơi cao rét hại. Đồng bằng có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ chuyển rét từ đêm 13/12.

Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du 7-10°C (nơi cao dưới 5°C); đồng bằng 11-14°C; Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Ngày 13/12, khu vực Hà Nội có mưa vừa đến to và dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ đêm 13-14/12 trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C.

k1.jpg
Không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, gây mưa. Ảnh minh họa

Đài khí tượng cảnh báo ngày và đêm 13/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể, trong ngày 13/12, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ, phía Đông tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 25–50mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Chiều và đêm 13/12, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12, khu vực Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ >40mm.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 14/12, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Gió mùa Đông Bắc trên biển

Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Trong sáng ngày 13/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2,0-4,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP HCM có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động với sóng cao 2,5-3,5m.

Từ trưa và chiều 13/12 đến đêm 13/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng cao 4,0-6,0m.

Trong thời gian này, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao 2,0-4,0m.

Đến chiều tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3,0-5,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 13/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và phía Nam vịnh Thái Lan xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Chiều và đêm 13/12, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; đêm 13/12, vùng biển ven bờ từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo cảnh báo, sáng 14/12, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động với sóng cao 1,5-3,0m; từ chiều 14/12, cường độ gió giảm dần.

Ngày và đêm 14/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, phía Đông có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao 4,0-6,0m. Riêng vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 14/12 gió giảm dần.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3,0-5,0m. Riêng vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế và khu vực Giữa Biển Đông từ đêm 14/12 gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn dễ gây ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất; đô thị và khu công nghiệp có thể ngập khi mưa lớn trong thời gian ngắn. Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Tú Oanh
