Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Trị sắp có nhà máy điện khí gần 2 tỉ USD

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Quảng Trị vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đánh dấu bước tiến quan trọng trong mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng mới của miền Trung.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III có quy mô khoảng 74 ha, tổng mức đầu tư hơn 41.800 tỉ đồng, sử dụng vốn của EVN và vốn vay thương mại trong nước.

trao-quyet-dinh-20251212165535.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao chấp thuận chủ trương đầu tư cho tập đoàn EVN.

Dự án được triển khai tại xã Phú Trạch, nằm trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt EVN là nhà đầu tư.

Theo EVN, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch gồm ba nhà máy: Quảng Trạch I, LNG Quảng Trạch II và LNG Quảng Trạch III, với tổng công suất khoảng 4.500 MW.

Khi vận hành, mỗi nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,1 tỉ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tăng tính ổn định của lưới điện.

Việc được chấp thuận chủ trương đầu tư giúp dự án LNG Quảng Trạch III trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng của tỉnh. Dự án được kỳ vọng đóng góp khoảng 1.200 tỉ đồng/năm vào ngân sách, tạo thêm việc làm ổn định cho lao động địa phương, thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ và thu hút thêm những nhà đầu tư lớn đến với Quảng Trị.

img-3282.jpg
Một góc Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Chủ đầu tư cam kết áp dụng đồng bộ công nghệ xử lý môi trường hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, bảo đảm yếu tố phát triển bền vững và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

Hoàng Nam
#quảng trị #EVN #nhiệt điện LNG #điện lực quảng trạch #đầu tư năng lượng #quy hoạch điện VIII

Xem thêm

Cùng chuyên mục