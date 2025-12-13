Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Theo mẹ lên rẫy, hai anh em ở Đắk Lắk tử vong dưới hồ nước

Hồ Nam
TPO - Người mẹ ở tỉnh Đắk Lắk chở theo hai con lên rẫy, sau khi quay về chòi không thấy con đâu, bà hốt hoảng đi tìm thì đau đớn phát hiện cả hai đã tử vong dưới hồ nước.

Sáng 13/12, thông tin từ UBND xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột tử vong. Hai nạn nhân là cháu K.B.T.N. (8 tuổi) và K.B.T.Ng. (4 tuổi), cùng trú tại buôn Kry, xã Ea Hiao.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/12, sau khi tan học, hai cháu theo mẹ lên rẫy. Khoảng hơn một tiếng sau, không thấy các con ở trong chòi, người mẹ hốt hoảng chạy về nhà tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Lo lắng, người mẹ quay lại khu vực rẫy thì phát hiện dép và quần áo của các con để lại trên bờ hồ, liền hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ tìm kiếm. Ngay sau đó, mọi người xuống hồ tìm và phát hiện hai cháu, đưa lên bờ rồi khẩn trương chuyển đến Trạm Y tế xã Ea Hiao để cấp cứu, tuy nhiên cả hai cháu đã không qua khỏi.

Gia đình hai nạn nhân thuộc diện hộ nghèo của xã. Ông Nguyễn Hữu Trường – Bí thư xã Ea Hiao cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Hồ Nam
#Đắk Lắk #đuối nước #trẻ em #thương tâm #xã Ea Hiao #tai nạn

