Thực hư tin hệ thống camera AI chính thức hoạt động tại Đà Nẵng

TPO - Thông tin về việc từ ngày 13/12/2025, Đà Nẵng chính thức đưa vào hoạt động hệ thống camera giám sát AI tại một số nút giao thông đang lan truyền trên mạng là thông tin không chính xác, Công an thành phố đề nghị người dân không lan truyền, chia sẻ những nội dung, thông tin trên và những nội dung khác có liên quan chưa được kiểm chứng.

Các hội, nhóm mạng xã hội lan truyền thông tin "hệ thống camera AI chính thức đi vào hoạt động tại Đà Nẵng ngày 13/12". Cùng với đó là danh sách các nút giao thông có camera phạt nguội ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Hệ thống giám sát giao thông tại Đà Nẵng.

Liên quan vấn đề này, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, Công an thành phố đã đầu tư, xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Thông qua hệ thống camera giám sát đã chủ động phát hiện, ghi nhận, xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là những camera được tích hợp các phần mềm thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện một số hội, nhóm, tài khoản trên nền tảng mạng xã hội thông tin về việc từ ngày 13/12/2025, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức đưa vào hoạt động hệ thống camera giám sát AI tại một số nút giao thông. Tuy nhiên đây là thông tin không chính xác, Công an thành phố đề nghị người dân không lan truyền, chia sẻ những nội dung, thông tin trên và những nội dung khác có liên quan chưa được kiểm chứng.

Thời gian tới, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng độ bao phủ của hệ thống camera giám sát thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chủ động phát hiện, ghi nhận, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự, an toàn giao thông...