Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thực hư tin hệ thống camera AI chính thức hoạt động tại Đà Nẵng

Nguyễn Thành
Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông tin về việc từ ngày 13/12/2025, Đà Nẵng chính thức đưa vào hoạt động hệ thống camera giám sát AI tại một số nút giao thông đang lan truyền trên mạng là thông tin không chính xác, Công an thành phố đề nghị người dân không lan truyền, chia sẻ những nội dung, thông tin trên và những nội dung khác có liên quan chưa được kiểm chứng.

Các hội, nhóm mạng xã hội lan truyền thông tin "hệ thống camera AI chính thức đi vào hoạt động tại Đà Nẵng ngày 13/12". Cùng với đó là danh sách các nút giao thông có camera phạt nguội ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.

a62csgt-da-nang.jpg
Hệ thống giám sát giao thông tại Đà Nẵng.

Liên quan vấn đề này, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, Công an thành phố đã đầu tư, xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Thông qua hệ thống camera giám sát đã chủ động phát hiện, ghi nhận, xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là những camera được tích hợp các phần mềm thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện một số hội, nhóm, tài khoản trên nền tảng mạng xã hội thông tin về việc từ ngày 13/12/2025, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức đưa vào hoạt động hệ thống camera giám sát AI tại một số nút giao thông. Tuy nhiên đây là thông tin không chính xác, Công an thành phố đề nghị người dân không lan truyền, chia sẻ những nội dung, thông tin trên và những nội dung khác có liên quan chưa được kiểm chứng.

Thời gian tới, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng độ bao phủ của hệ thống camera giám sát thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chủ động phát hiện, ghi nhận, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự, an toàn giao thông...

Nguyễn Thành
Thanh Hiền
#Đà Nẵng #Camera AI #Thông tin thất thiệt #Công an thành phố Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục