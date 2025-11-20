Phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông ở Thanh Hóa qua camera AI

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phạm Trường
TPO - Trong 1 tháng, thông qua camera AI, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 624 trường hợp vi phạm, chủ yếu là lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, không đội mũ bảo hiểm…

Từ năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) trên phạm vi toàn tỉnh. Việc lắp đặt hơn 200 camera tại các nút giao thông và nhiều tuyến đường trọng điểm không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông mà còn tạo sự minh bạch, công bằng, góp phần giảm thiểu vi phạm và hình thành văn hoá giao thông văn minh, an toàn.

Hệ thống camera AI phát hiện nhiều lỗi vi phạm của người tham gia giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Thanh Hóa, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép nhận diện biển số, khuôn mặt, người điều khiển phương tiện; tự động phát hiện, ghi nhận và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm giao thông, như: không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, đi sai làn đường, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đồng thời theo dõi, xử lý vi phạm tốc độ…

Camera AI có thể phát hiện cùng lúc nhiều phương tiện hoặc một người vi phạm nhiều lỗi cùng thời điểm. Toàn bộ dữ liệu về thời gian, địa điểm, loại xe, biển kiểm soát sẽ được truyền trực tiếp về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh để phân tích và xử lý. Từ 15/10 đến ngày 14/11, cảnh sát đã phát hiện, xử lý 624 trường hợp vi phạm, chủ yếu là lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, không đội mũ bảo hiểm…

Đặc biệt, trong 3 ngày từ 14/11 đến 16/11, hệ thống camera AI đã phát hiện 164 trường hợp lỗi không thắt dây an toàn khi lái xe ô tô. Các trường hợp vi phạm đều được tự động ghi nhận, trích xuất dữ liệu và chuyển về Trung tâm xử lý, giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời, bảo đảm tính khách quan, chính xác và minh bạch trong công tác xử phạt.

Cùng với xử lý, công an tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông: đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn, đi đúng phần đường, làn đường và tuân thủ tốc độ cho phép.

Phạm Trường
