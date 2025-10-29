Camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện hơn 3.700 trường hợp không thắt dây an toàn

TPO - Trong thời gian gần 2 tháng thí điểm triển khai lắp đặt camera tích hợp công nghệ AI tại Km 20 tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, ghi nhận hơn 3.700 trường hợp không thắt dây an toàn.

Hình ảnh camera AI ghi nhận tài xế không thắt dây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo thống kê của Cục CSGT, từ 12h ngày 1/9 đến 12h ngày 27/10, camera AI lắp đặt tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 544.442 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 71,47 km/h.

Đáng chú ý, hệ thống camera AI này phát hiện 3.787 trường hợp không thắt dây đai an toàn; 55 trường hợp dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Camera AI ghi nhận hình ảnh phương tiện đi vào làn xe buýt nhanh BRT trên đường Lê Văn Lương.

Ngoài ra, dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã tự động phát hiện 6.733 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 7.264 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ và 90 trường hợp đi ngược chiều.

Camera AI tại đường Lê Văn Lương ghi nhận 317 trường hợp đi sai làn đường.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện, các đơn vị chức năng và Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.