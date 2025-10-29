Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện hơn 3.700 trường hợp không thắt dây an toàn

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong thời gian gần 2 tháng thí điểm triển khai lắp đặt camera tích hợp công nghệ AI tại Km 20 tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, ghi nhận hơn 3.700 trường hợp không thắt dây an toàn.

day-an-toan-5350.jpg
Hình ảnh camera AI ghi nhận tài xế không thắt dây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo thống kê của Cục CSGT, từ 12h ngày 1/9 đến 12h ngày 27/10, camera AI lắp đặt tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 544.442 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 71,47 km/h.

Đáng chú ý, hệ thống camera AI này phát hiện 3.787 trường hợp không thắt dây đai an toàn; 55 trường hợp dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

camera-2607.jpg
Camera AI ghi nhận hình ảnh phương tiện đi vào làn xe buýt nhanh BRT trên đường Lê Văn Lương.

Ngoài ra, dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã tự động phát hiện 6.733 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 7.264 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ và 90 trường hợp đi ngược chiều.

Camera AI tại đường Lê Văn Lương ghi nhận 317 trường hợp đi sai làn đường.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện, các đơn vị chức năng và Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Thanh Hà
#Ứng dụng camera AI trong giao thông #Phát hiện vi phạm an toàn giao thông #Thí điểm lắp đặt camera AI #Vi phạm không thắt dây an toàn #Phát hiện không đội mũ bảo hiểm #Quản lý hành vi lái xe #Giám sát giao thông tự động #Tăng cường an toàn đường bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục