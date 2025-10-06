Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Danh sách 221 ô tô, xe máy bị phạt nguội tại Hà Nội trong tháng 9

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hệ thống camera giám sát giao thông tại Hà Nội phát hiện 221 ô tô, mô tô vi phạm giao thông trong tháng 9/2025.

di-nguoc-chieu-1710.jpg
Camera ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm.

Ngày 6/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có thông báo danh sách phương tiện vi phạm TTATGT trong tháng 9/2025, được phát hiện qua hệ thống camera giám sát

Cụ thể, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình 221 trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô.

Theo đó, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin “phạt nguội” trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Danh sách ô tô:

1.jpg
3.jpg
4.jpg
5.png
6.png
7.png

Danh sách mô tô:

2.jpg
Thanh Hà
#phạt nguội Hà Nội #vi phạm giao thông tháng 9 #camera giám sát giao thông #danh sách phương tiện vi phạm #xử phạt ô tô mô tô Hà Nội #tra cứu phạt nguội #phòng CSGT Hà Nội #xử lý vi phạm giao thông #hệ thống camera giám sát #giải quyết vi phạm giao thông

