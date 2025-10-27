Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

'Chiều con', nhiều phụ huynh ở Hà Nội vi phạm luật giao thông

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn 1 tháng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh, Hà Nội ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại nhiều trường, vẫn còn không ít phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm với lý do “quên”, “nhà gần”, thậm chí “chiều theo ý con”, khiến lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở, xử lý

vi-pham-1.png
Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Sau hơn 1 tháng triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn TP Hà Nội, tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít phụ huynh chở con đi học nhưng các cháu không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, một số trường hợp đưa ra lý do như "quên đội mũ", nhà gần, thậm chí là chiều theo ý con không muốn đội mũ bảo hiểm.

Ngày 27/10, tại khu vực cổng Trường THPT Việt Đức (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Cửa Nam tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn giao thông của học sinh và phụ huynh.

Khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, anh M.V.H (trú tại Cửa Nam) nói rằng do nhà ở gần trường học nên chủ quan không đội mũ bảo hiểm cho con. Việc này dẫn đến anh H. cùng con trễ giờ làm, muộn học, và còn phải nộp phạt vi phạm. "Sau lần vi phạm này tôi sẽ rút kinh nghiệm" - anh H. chia sẻ.

Một phụ huynh khác là anh P.D.C cho biết, chỉ vì con "không thích đội mũ bảo hiểm" nên chiều theo. Khi biết việc vi phạm giao thông sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm ở trường của con, anh C. khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành.

Trước tình trạng trên, đại diện Trường THPT Việt Đức cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, coi đây là một nội dung giáo dục bắt buộc.

Theo Trung tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 1, việc phụ huynh thiếu nghiêm khắc hoặc bao dung với lỗi vi phạm của con sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến trẻ hình thành thói quen coi thường pháp luật.

“Ý thức chấp hành của con trẻ bắt đầu từ thái độ, hành vi của cha mẹ. Phụ huynh phải là tấm gương để con noi theo” - Trung tá Chinh nhấn mạnh.

Từ ngày 12/9, Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh học sinh trên địa bàn.

Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện thường xuyên, liên tục đến hết ngày 14/10, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học mới, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn Thủ đô.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 12/9 đến 14/10, đơn vị đã phát hiện 5.531 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh và phụ huynh.

Tuy nhiên, kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền sẽ được kéo dài đến hết ngày 15/3/2026, nhằm duy trì nền nếp, hình thành văn hóa giao thông an toàn trong học đường.

Thanh Hà
#Vi phạm giao thông học sinh phụ huynh #Chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm #Kiểm tra an toàn giao thông Hà Nội #Vai trò phụ huynh trong giáo dục an toàn #Chương trình cao điểm tuyên truyền giao thông #Ý thức chấp hành luật giao thông #Giáo dục ý thức an toàn cho học sinh #Tác động của phụ huynh đến hành vi trẻ em #Biện pháp nâng cao văn hóa giao thông #Phòng chống tai nạn giao thông học sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục