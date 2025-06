CSGT tăng cường tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho lứa tuổi học sinh

TPO - Từ ngày 12/6 đến 29/6, Cục CSGT phối hợp Phòng CSGT Hà Nội và các đơn vị triển khai chuỗi hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em. Các hoạt động nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống, trang bị kiến thức và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi thiếu nhi.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 và Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) và Trung tâm KINESS Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh trong dịp nghỉ hè.

Theo đó, từ ngày 12/6 đến 29/6, diễn ra chuỗi hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em. Các hoạt động nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống, trang bị kiến thức và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi thiếu nhi.

Các em học sinh tham gia buổi tuyên truyền, giáo dục về văn hóa giao thông và kỹ năng đi đường an toàn, gồm: trò chơi tình huống xử lý giao thông, trải nghiệm động tác chỉ huy, hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm, đi bộ đúng luật và nhận biết hệ thống biển báo. Hình thức “học mà chơi, chơi mà học” giúp các em tiếp cận kiến thức pháp luật một cách tự nhiên, sinh động.

Vào các ngày 21, 22 và 28, 29/6/2025, từ 6h đến 8h sáng, tại các ngã tư lớn như Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương - Đường Láng, Liễu Giai - Đào Tấn, Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng, học sinh tiếp tục tham gia hoạt động tuyên truyền ngoài trời. Các em nhảy dân vũ, cầm khẩu hiệu như “Tắt máy đi chờ chi”, “An toàn giao thông là không tai nạn”, nhằm truyền tải thông điệp tích cực tới người tham gia giao thông.

Việc để học sinh trực tiếp tham gia vào công tác tuyên truyền không chỉ giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn, mà còn góp phần hình thành tinh thần trách nhiệm, lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật đến gia đình và cộng đồng. Đây là cách tiếp cận phù hợp, thiết thực trong giáo dục kỹ năng sống đối với lứa tuổi học đường.

Thông qua chuỗi hoạt động, các em không chỉ được rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn mà còn được bồi dưỡng nhận thức, thái độ đúng đắn khi tham gia vào môi trường giao thông đô thị. Đây là mô hình giáo dục cần được nhân rộng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có kiến thức, kỹ năng và văn hóa khi tham gia giao thông.