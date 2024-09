Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 1 vạn học sinh ở Hà Nội

TPO - Trong những ngày đầu năm học mới, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đã trực tiếp tới từng trường học tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 1 vạn học sinh các cấp.

Ngày 18/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh, đơn vị đã phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các buổi học ngoại khoá nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Qua đó, từ ngày 13- 16/9, các Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT đã tổ chức 9 buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh các cấp, với hơn 1 vạn học sinh và hàng trăm giáo viên các trường tham dự như: Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm), Trường THCS Xuân la (Tây Hồ), Trường Tiểu học Nam Thành Công, Trường THCS Láng Hạ (Đống Đa), Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng)...

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung - Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông đồng thời nêu cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc bảo đảm TTATGT cho học sinh các cấp học.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT thông tin đến các em về tình hình TTATGT, tai nạn giao thông, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; hậu quả, di chứng, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội.

"Công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho các em học sinh được nhà trường thực hiện thường xuyên, đặc biệt là vào đầu năm học mới. Tuy nhiên mấu chốt vẫn là việc giáo dục, nêu gương từ các bậc phụ huynh đối với con em mình" - Cô Trần Thị Quỳnh Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức.

Trong đó, một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe mô tô chở 3, chở 4; đi ngược chiều; vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông... Qua đó, hướng dẫn các em những quy định của Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; kỹ năng điều khiển một số loại phương tiện và cách xử lý tình huống có thể xảy ra trên đường.

Bên cạnh đó, mỗi lứa tuổi các giáo trình, giáo án lại được thay đổi sao cho phù hợp để các em dễ hiểu, dễ tiếp thu. Những tình huống giao thông gần gũi với đời thường để từ đó các em có nhận biết, nhận thức tham gia giao thông đúng luật.

Em Phạm Quang Cường, học sinh lớp 12, Trường THPT Việt Đức cho biết, qua buổi tuyên truyền bản thân hiểu được sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; nắm được các biển báo trên đường, từ đó biết được khu vực có thể quay đầu, rẽ trái, rẽ phải...

Theo trung tá Vũ Thị Thanh Thảo - Phó Đội trưởng Đội GT-TT, Công an quận Hoàn Kiếm, ngoài việc nhà trường, học sinh ký cam kết, đơn vị cũng chuẩn bị các thông tin để phát thanh trước và sau các buổi học tại trường. "Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các trường học xây dựng mô hình cổng trường ATGT nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần giảm thiểu tai nạn" - Trung tá Thảo thông tin thêm.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP cho biết, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trong đó, việc bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các cấp, các ngành đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn diễn ra phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với học sinh. Trước tình hình trên, Phòng CSGT sẽ thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ để ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, xây dựng văn hoá tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh, thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.