Camera AI 'phủ sóng' đường phố Hà Nội: Giảm vi phạm nhưng dân kêu trời vì thiếu bãi đỗ xe

TPO - Hàng nghìn camera AI đã được lắp đặt trên nhiều tuyến phố Hà Nội, giúp giảm đáng kể tình trạng vi phạm giao thông. Tuy nhiên, khi nhiều tuyến phố dài hàng kilômét vẫn chưa có bãi đỗ xe, không ít tài xế “đau đầu” vì không biết đỗ xe ở đâu cho đúng luật.

Bến, bãi đỗ xe mới đáp ứng khoảng 10% tổng nhu cầu

Cơ quan chức năng của Hà Nội đã bắt đầu tổ chức lắp đặt nhiều cột gắn camera AI giao thông, theo kế hoạch, sẽ có 1.873 camera AI được lắp đặt và hoàn thiện vào ngày 18/12/2025.

Theo quan sát, vị trí lắp đặt chủ yếu tại điểm giao cắt, ngã tư nơi có đông người qua lại. Mỗi cột được lắp hai camera AI theo hai hướng ngược chiều nhau, bên kia đường đối diện cũng được lắp đặt tương tự. Nút giao có mật độ giao thông cao sẽ được lắp 4 cụm camera chĩa ra các hướng, giúp bao quát toàn bộ khu vực.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc lắp camera AI sẽ giảm các vụ vi phạm giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Thực tế, vài ngày gần đây, tại các khu vực đã được lắp camera AI, tình trạng đỗ xe trái phép tại các tuyến đường có biển cấm dừng, đỗ đã giảm. Ví như gần Ngã Tư Sở, đường Trung Kính, Nguyễn Chí Thanh…

Nhiều người lo ngại bị phạt nguội trong khi thiếu điểm đỗ xe.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, hạ tầng đô thị của thành phố còn yếu, quy hoạch treo, nhất là quy hoạch bãi đỗ xe tĩnh dẫn đến tình trạng thiếu chỗ đỗ xe. Thực tế hiện nay nhiều tuyến đường cắm biển cấm dừng, đỗ, nhưng lại không có điểm trông giữ phương tiện được cấp phép ở khu vực xung quanh nên không ít tài xế đành để xe ở ven đường, nếu lực lượng chức năng không đi kiểm tra... sẽ không bị xử lý. Tuy nhiên, với việc lắp camera AI, tài xế không thể "liều" được, bởi hình ảnh thu được sẽ được chuyển về trung tâm để phạt nguội. Vì thế, nhiều tài xế, nhất là những người thường xuyên di chuyển, làm việc tại các tuyến đường có camera AI nhưng chưa có điểm trông giữ phương tiện rất lo lắng.

Anh Nguyễn Văn Chung (trú phường Đống Đa) cho biết, nơi anh làm việc tại khu vực Ngã Tư Sở. Tuy nhiên, hiện nay cả 4 hướng đều không có điểm trông giữ phương tiện giao thông nào. Trước đây, nếu đi xe ô tô, anh đành để xe ven đường kèm theo số điện thoại. Nếu có lực lượng kiểm tra thì họ sẽ gọi để xử lý. Tuy nhiên, nhiều tháng qua anh chưa lần nào bị xử lý. Hiện khu vực này đã lắp camera AI, mấy ngày qua anh Chung không dám đỗ xe ven đường do lo sợ bị phạt nguội. Anh Chung cho biết, đang tìm kiếm điểm trông giữ xe gần cơ quan nhưng đã 3-4 ngày nay chưa có chỗ nào phù hợp.

“Tôi đồng ý việc lắp camera AI để xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, thành phố cũng cần xem xét bố trí các điểm trông giữ phương tiện hợp lý cho người dân, tránh tình trạng cả tuyến đường dài hàng km như đường Láng nhưng không có điểm trông giữ phương tiện nào”, anh Chung chia sẻ.

Nhiều tuyến phố dài nhưng không có điểm trông giữ phương tiện giao thông (Ảnh minh họa)

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 20 của HĐND thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố đã quy hoạch gần 1.700 bãi đỗ xe công cộng, tổng diện tích hơn 1.800ha. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 72 bãi đỗ xe được đưa vào khai thác, sử dụng; 61 bãi đỗ xe đang triển khai đầu tư; còn lại hơn 1.500 bãi đỗ chưa triển khai đầu tư. Các bến, bãi đỗ xe hiện đáp ứng khoảng 10% tổng nhu cầu, 90% phương tiện đang đỗ tự phát ở lòng đường, vỉa hè, đất trống, khuôn viên bệnh viện, trường học...

Xem xét cấp phép tạm lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn thành phố có hàng chục tuyến phố không có điểm trông giữ phương tiện giao thông như đường Láng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Nguyễn Xiển... Do đó, việc thành phố lắp camera AI để xử lý vi phạm đã khiến tài xế hoang mang, lo lắng.

Xe đỗ hàng dài trên vỉa hè hai bên đường Huỳnh Thúc Kháng

Theo UBND thành phố Hà Nội, để giải quyết tình trạng thiếu bãi đỗ xe, thành phố đã giao Sở Xây dựng lập đề xuất chủ trương đầu tư 11 dự án bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Hiện Sở Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Sở Tài chính thẩm định về chủ trương đầu tư 11 dự án trong quý IV/2025.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đang nghiên cứu đầu tư một số bãi đỗ xe ngầm tại các công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Võ Thị Sáu… theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đồng thời, rà soát để cấp phép bổ sung các điểm đỗ xe tại nhiều tuyến phố như Hàng Giấy, Cửa Nam, Dương Văn Bé và mở rộng các điểm hiện hữu ở Kim Ngưu, Lạc Trung.

UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết, hiện UBND thành phố đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố đề nghị cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông, giữ phương tiện. Khi dự thảo được thông qua, sẽ là cơ sở pháp lý để thành phố cấp phép đỗ xe tạm thời tại các khu vực đất trống, đất thuộc dự án nhưng chưa có kế hoạch triển khai.