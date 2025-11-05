Hiện trạng giao thông trên các tuyến đường lắp camera AI ở TP.HCM

Camera AI lắp đặt tại nhiều tuyến đường tác động tích cực đến tình hình giao thông ở TP.HCM. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, một số tài xế vẫn vi phạm lỗi dừng đèn đỏ sai vạch, đi xe lên vỉa hè.
Hệ thống 31 camera Al gắn tại các đường trung tâm thành phố hoặc điểm đen về tai nạn, phát hiện cùng lúc nhiều lỗi ở nhiều xe, bất kể ngày hay đêm, chính xác đến từng centimet. Trung tâm Giám sát và Điều khiển giao thông TP.HCM là nơi tiếp nhận và xử lý dữ liệu.
Cụ thể, camera AI được gắn tại giao lộ của các đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Thị Định, Đặng Thúc Vịnh...
Hệ thống camera AI tại giao lộ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) phát hiện nhiều lỗi vi phạm của ôtô lẫn xe máy. Ngoài các lỗi thường bị chú ý như vượt đèn đỏ, nhiều lỗi sai mà người lái chủ quan, nghĩ không sai nhưng thực tế vẫn bị xử lý.
Vỉa hè đường Võ Thị Sáu thường xuyên xảy ra tình trạng xe leo lề. Ghi nhận khoảng 17h ngày 3/10, tình trạng này vẫn diễn ra nhưng đã giảm đáng kể. Vỉa hè trở nên thông thoáng, được trả lại cho người đi bộ.
Thiết bị camera AI được lắp đặt giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi.
Tại giao lộ Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan, một người đi xe máy dừng trên phần vạch dành cho người đi bộ khi đèn đỏ, bị xác định lỗi “không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông”. Theo quy định, người điều khiển xe bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.
Sự kết hợp giữa camera giám sát giao thông và camera AI giúp nâng cao hiệu quả theo dõi, phát hiện và xác định các hành vi vi phạm.
Từ khi hệ thống camera AI đi vào hoạt động, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân TP.HCM có nhiều chuyển biến. Anh Quang Huy (33 tuổi), thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này để đi làm, cho biết giao thông nay trật tự, người dân đi xe văn minh hơn.
Lỗi vi phạm giao thông được camera AI nhận diện, hình ảnh truyền về với chất lượng cao.
Tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur, ôtô dừng ngay ngắn, chấp hành đúng hiệu lệnh đèn giao thông.
Camera AI hình tròn, nhận diện nhiều xe vi phạm cùng lúc cũng như một xe vi phạm nhiều lỗi.
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát giao thông đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác quản lý đô thị của TP.HCM. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng tuần tra thủ công, hệ thống camera AI cho phép theo dõi 24/7 một cách minh bạch, giảm tải cho CSGT, đồng thời hỗ trợ phát hiện vi phạm, cảnh báo ùn tắc, tai nạn và phân tích lưu lượng phương tiện.
Trung tâm Giám sát và Điều khiển giao thông TP.HCM trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh) là nơi tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ hàng nghìn camera giao thông trên toàn thành phố. Hoạt động liên tục 24/7, nơi đây có hàng chục nhân viên chia ca túc trực phát hiện vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định... bằng 31 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được lắp ở các giao lộ lớn.