Hiện trạng giao thông trên các tuyến đường lắp camera AI ở TP.HCM

Trung tâm Giám sát và Điều khiển giao thông TP.HCM trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh) là nơi tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ hàng nghìn camera giao thông trên toàn thành phố. Hoạt động liên tục 24/7, nơi đây có hàng chục nhân viên chia ca túc trực phát hiện vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định... bằng 31 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được lắp ở các giao lộ lớn.