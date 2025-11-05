Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Kỳ tích hồng hạc con đầu tiên chào đời tại Thảo Cầm Viên sau 20 năm

Duy Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chim hồng hạc non này được xem là lứa đầu tiên được sinh ra tại Thảo Cầm Viên sau gần 20 năm mang từ nước ngoài về nuôi dưỡng.

1-4-2729.jpg

Vào đầu tháng 10, Thảo Cầm Viên ghi nhận một cá thể chim hồng hạc con nở trứng khỏe mạnh.

112312.jpg

Sau gần 20 năm chờ đợi, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu ghi nhận chim hồng hạc con nở trứng thành công và được mẹ nuôi dưỡng tự nhiên.

1-17.jpg

Đây là lần sinh sản thành công đầu tiên của loài hồng hạc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn kể từ khi đàn chim này được mang về từ nước ngoài.

1-10.jpg

Đàn hồng hạc ban đầu được nhập từ một vườn thú ở Nam Phi. Trước năm 2006, Thảo Cầm Viên có chín cá thể hồng hạc. Tuy nhiên, khu vực nuôi cũ, với diện tích và môi trường không hợp lý đã khiến đàn chim không sinh sản.

1-2556.jpg

Về dinh dưỡng, để hồng hạc có màu hồng sặc sỡ (quan trọng cho mùa sinh sản), thức ăn phải được xay nhuyễn và bổ sung các thành phần giàu caroten, bao gồm: tảo, artemia (Atomi), ruốc và cà rốt xay nhuyễn.

1-1-2931.jpg

Thảo Cầm Viên chọn cách thay đổi vị trí cho ăn theo mùa.

1-9.jpg

Tuỳ theo thời tiết, nhân viên sẽ cho ăn dưới thấp vào mùa mưa và đẩy lên chỗ cao, khô ráo có mái che vào mùa nắng để hồng hạc được vận động, mô phỏng tập tính di cư.

1-2-2834.jpg

Một con hồng hạc khỏe mạnh là một con hồng hạc được cho ăn hiệu quả - thể hiện qua bộ lông sặc sỡ của nó - sẽ có nhiều thời gian và năng lượng hơn để trở nên hung dữ và chiếm ưu thế khi ăn.

1-3-2319.jpg

Theo tập tính, hồng hạc làm tổ bằng bùn và đất, không sử dụng rơm, cỏ hoặc cây khô như loài chim khác.

1-5-777.jpg

Ông Lâm Quốc Cường, Tổ trưởng tổ chim - linh trưởng Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, trước năm 2006, Thảo Cầm Viên có 9 cá thể hồng hạc, được nhập từ một vườn thú ở Nam Phi. Ban đầu, hồng hạc được nuôi tại khu vực cũ, nằm tại góc bên trong của vườn thú với diện tích nhỏ cộng với số lượng ít khiến chúng không có khả năng sinh sản.

1-7-3108.jpg

Để khắc phục vấn đề này, năm 2010, Thảo Cầm Viên thành lập vườn hạc mới và chuyển 9 cá thể hồng hạc ban đầu về khu vực giữa vườn thú. Tiếp đó, vào năm 2017, vườn thú nhập thêm 21 cá thể hồng hạc nữa từ một vườn thú ở Hà Lan, nâng tổng đàn trưởng thành lên 30 cá thể.

1-11.jpg

Ông Cường nói rằng cần kích thích tâm lý bầy đàn nhiều hơn và mặc dù số lượng đã tăng lên 30 con nhưng mật độ này vẫn còn thấp so với tập tính loài. Do đó, phía đơn vị đã gắn thêm một số tấm kiếng phản chiếu để khi nhìn vào, đàn chim hồng hạc thấy số lượng đông hơn, qua đó kích thích khả năng sinh sản của chúng.

tp-1-15.jpg

Mùa sinh sản năm nay đã có khoảng 5 ổ chim hồng hạc, mỗi ổ chim đẻ 1 trứng. Dù gặp nhiều khó khăn do các cá thể hồng hạc không biết cách ấp trứng, nên phải mang 2 trứng đưa về phòng kỹ thuật ấp nhân tạo. Kết quả, 4 quả trứng không nở, chỉ còn lại 1 trứng nở ra chim non mạnh khoẻ.

1-16.jpg

Tổng đàn hồng hạc tại Thảo Cầm Viên hiện nay gồm 31 cá thể.

1-18.jpg

Theo các nhà khoa học thì hồng hạc thường đứng trên một chân, điều này giúp chúng giảm năng lượng và bảo tồn nhiệt độ cơ thể.

tp-1-6-9678.jpg

Tại Thảo Cầm Viên, mỗi cá thể hồng hạc đều có mã số gắn dưới chân để tiện theo dõi tình hình sức khoẻ.

1-8-2190.jpg

Theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, hiện không có loài chim hồng hạc nào được coi là có nguy cơ tuyệt chủng. Chim hồng hạc Chile và James được coi là gần bị đe dọa vì số lượng của chúng rất nhỏ hay đang suy giảm, theo báo cáo của IUCN.

Duy Anh
#Sinh sản thành công của hồng hạc tại Thảo Cầm Viên #Chăm sóc và dinh dưỡng hồng hạc #Chương trình nhập khẩu và mở rộng đàn hồng hạc #Phương pháp kích thích sinh sản tự nhiên #Bảo tồn và trạng thái nguy cấp của loài hồng hạc

