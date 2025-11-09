Tự kể lỗi vi phạm, cách giáo dục giao thông chạm tới trái tim học sinh

TPO - Học sinh tự kể lại lỗi vi phạm để bạn bè cùng rút kinh nghiệm. Đây là một cách làm mới mẻ và đầy ý nghĩa trong giáo dục an toàn giao thông ở Bắc Ninh.

Theo Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh, mới đây, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Chũ đã phối hợp với Tổ CSGT Chũ và phụ huynh tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh toàn trường.

Điểm đặc biệt của buổi tuyên truyền nằm ở chính cách tiếp cận gần gũi và giàu cảm xúc. Mỗi học sinh tự kể lại vi phạm của mình, chia sẻ bài học rút ra cho bản thân và bạn bè. Không còn là những lời răn đe khô khan, thay vào đó là những câuchuyện thật, cảm xúc thật, khiến cả lớp học lặng đi, rồi cùng suy ngẫm về trách nhiệm và sự an toàn.

Cán bộ CSGT đã cùng các em phân tích nguyên nhân, chỉ rõ các hành vi vi phạm thường gặp như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe...

Đồng thời, cán bộ CSGT còn trực tiếp giải đáp thắc mắc của phụ huynh, giúp gia đình hiểu rõ hơn vai trò của mình trong việc đồng hành, giáo dục con em chấp hành nghiêm pháp luật giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, câu chuyện về vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra lúc 20h40 ngày 6/10/2025 tại ngã tư đường Lê Duẩn – Trần Phú, phường Chũ, khi hai học sinh điều khiển xe mô tô gây tai nạn, được nhắc lại như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Câu chuyện khiến nhiều học sinh nhận ra hậu quả nặng nề của sự chủ quan và liều lĩnh khi tham gia giao thông.

Với 1.640 học sinh toàn trường, việc có 31 em từng vi phạm là con số không lớn, nhưng mỗi trường hợp đều trở thành một bài học quý. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, nhà trường và phụ huynh đã tạo nên một mô hình giáo dục hiệu quả, thiết thực, giúp nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Theo Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh, mỗi lỗi vi phạm không chỉ là sai lầm của cá nhân, mà còn là bài học để cả cộng đồng cùng nhìn lại, cùng thay đổi.

Buổi tuyên truyền khép lại trong tiếng vỗ tay của phụ huynh, sự đồng thuận của nhà trường và ánh mắt trầm lắng của những học sinh vừa kể lại lỗi của mình. Một buổi học đặc biệt — nơi những vi phạm được hóa thành bài học, nơi mỗi câu chuyện trở thành lời nhắc nhở về sự an toàn và tương lai phía trước.