Bộ Công an hỗ trợ thân nhân tổ phó an ninh cơ sở tử vong khi phòng chống bão lũ

Trước sự mất mát to lớn không gì bù đắp được, đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Ninh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình đồng chí Đoàn Văn Mạnh, mong thân nhân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thừa ủy quyền của Bộ Công an, đoàn đã trao số tiền 20 triệu đồng trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội CAND” để hỗ trợ gia đình.
Đồng thời, Công an xã Hợp Thịnh đã trao tặng hơn 16 triệu đồng cho thân nhân đồng chí Đoàn Văn Mạnh. Đây là số tiền do cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hợp Thịnh cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn quyên góp, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia đối với người đồng chí, đồng đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Trước đó, sáng 9/10, trong khi tham gia phòng, chống lụt bão tại xã Hợp Thịnh, đồng chí Đoàn Văn Mạnh đột ngột ngất xỉu, bất tỉnh. Dù được lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, song đồng chí đã không qua khỏi.
Sự ra đi của đồng chí Đoàn Văn Mạnh là tổn thất lớn đối với gia đình, địa phương và lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, để lại tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì cộng đồng, vì sự bình yên của nhân dân.